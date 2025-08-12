Đề xuất chuyển tất cả chuyến bay quốc tế về Long Thành: Cục Hàng không lên tiếng

(VTC News) -

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã báo cáo phương án phân chia khai thác giữa Cảng HKQT Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất theo hướng Long Thành đảm nhận phần lớn các chuyến quốc tế, phát triển thành trung tâm trung chuyển, trong khi Tân Sơn Nhất chủ yếu phục vụ các chuyến nội địa.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Vũ Thế Phiệt cũng nêu phương án trên tại một buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác.

Cụ thể, ông Vũ Thế Phiệt cho biết doanh nghiệp đã xây dựng tài liệu khai thác và mời tư vấn nước ngoài để chuẩn bị đưa sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) vào vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Đơn vị đã lấy ý kiến về phương án khai thác, trong đó có đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về sân bay Long Thành sau khi công trình này chính thức hoạt động.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến có chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12. ACV cùng các nhà thầu đang nỗ lực thi công để kịp nghiệm thu và sớm đưa vào khai thác thương mại.

ACV muốn chuyển các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Trước thông tin về đề xuất này của ACV, trả lời Báo Điện tử VTC News chiều 12/8, một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nói: "Cục Hàng không đang nghiên cứu cẩn trọng, phải chờ báo cáo của những đơn vị tư vấn cũng như lấy ý kiến của các chuyên gia vì đây là vấn đề rất lớn”.

Theo ACV, nhiều năm qua, Tân Sơn Nhất đã khai thác vượt công suất thiết kế và hiện là sân bay đông đúc nhất cả nước, các chuyến bay quốc tế và nội địa hoạt động trong không gian hạn chế. Tình trạng quá tải dẫn đến kẹt cứng, giảm chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian làm thủ tục và gây ùn tắc giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Nếu dồn chuyến quốc tế về sân bay Long Thành thì sẽ giảm áp lực cho Tân Sơn Nhất, giúp sân bay này tập trung nâng cao chất lượng phục vụ các tuyến nội địa nhanh hơn, tiện lợi hơn.

Cảng HKQT Long Thành được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn: khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, công suất thiết kế có thể đạt tới 100 triệu hành khách/năm; hạ tầng đồng bộ, hiện đại ngay từ giai đoạn đầu; dư địa mở rộng lớn và tách biệt khu dân cư, cho phép khai thác 24/7 mà không chịu nhiều hạn chế giờ bay ban đêm, đồng thời giảm ô nhiễm tiếng ồn cho khu vực nội đô.

Với quy mô lớn và khả năng tiếp nhận nhiều loại máy bay cỡ lớn, Long Thành cũng có thể mở rộng năng lực khai thác các tuyến quốc tế mới, góp phần mở rộng mạng bay và tăng cường kết nối giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Ngoài ra, việc tập trung các chuyến quốc tế tại sân bay được kỳ vọng tạo ra một trung tâm trung chuyển hàng không thống nhất cho vùng đô thị TP.HCM và Đông Nam Bộ, tương tự mô hình mà Singapore, Kuala Lumpur, Thượng Hải hay Seoul đã áp dụng.

Tuy khoảng cách từ trung tâm TP.HCM tới Long Thành (40km) dài hơn so với Tân Sơn Nhất (8-10km) nhưng sân bay Long Thành lại nằm ở vị trí thuận lợi, kết nối trực tiếp với các vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, cùng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn đang được triển khai, giúp hành khách tiếp cận sân bay nhanh chóng và thuận tiện, đồng thời giảm tình trạng ùn tắc như ở Tân Sơn Nhất.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được nâng cấp từ 4 làn lên 8-10 làn, bổ sung làn dừng khẩn cấp, cải thiện nút giao và thoát nước. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Long Thành dự kiến chỉ 40-45 phút, tương đương thời gian đi Tân Sơn Nhất vào giờ cao điểm (có thể mất gần 1 giờ).

Ngoài ra, hàng loạt tuyến kết nối mới sẽ đưa hành khách đến Long Thành mà không cần qua trung tâm TP.HCM như: Vành đai 3 TP.HCM kết nối Bình Dương, Đồng Nai, Long An với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến cao tốc khác.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phục vụ hành khách từ Bà Rịa - Vũng Tàu, cảng Cái Mép - Thị Vải. Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết kết nối nhanh khu vực Nam Trung Bộ. Cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối trực tiếp miền Tây Nam Bộ, tránh phải đi vòng qua trung tâm TP.HCM.

Về đường sắt, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới sân bay xuống chỉ 20-25 phút, kết nối đồng bộ với hệ thống metro.

Hành khách quốc tế từ ga metro trung tâm có thể đến thẳng sân bay Long Thành mà không cần phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, hệ thống xe buýt nhanh và shuttle bus chất lượng cao từ các quận trung tâm, bến xe và các tỉnh lân cận sẽ hoạt động với tần suất cao, chi phí hợp lý.

Toàn bộ các dự án cao tốc dự kiến cơ bản hoàn thiện vào cuối năm 2026, đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành đưa vào khai thác. Hạ tầng kết nối đa hướng sẽ giúp hành khách có nhiều lựa chọn di chuyển, giảm rủi ro kẹt xe và tăng tính linh hoạt cho người dân ở nhiều địa phương.