'Đệ nhất Thiếu Lâm' Nhất Long hạ gục lực sĩ 150 kg, giành đai vô địch ở tuổi 39

(VTC News) -

Video: Nhất Long thắng Vương Lỗi

Hôm 12/9, tại giải đấu 2026 SIGG - Thượng Võ Hùng Phong, võ sĩ Nhất Long (39 tuổi) đã hạ gục đối thủ Vương Lỗi bằng một cú đá quét thấp ở hiệp 2, qua đó không để trận đấu kéo dài sang hiệp 3 theo luật MMA.

Đây là một trận đấu không phân hạng cân, trong đó hai hiệp đầu áp dụng luật kickboxing tự do, còn hiệp cuối áp dụng luật MMA. Đối thủ của Nhất Long là lực sĩ Vương Lỗi đến từ Thiên Tân. Theo giới thiệu trước trận, võ sĩ này nặng tới 150kg. Anh từng tập MMA trước khi chuyển sang thi đấu các giải dành cho lực sĩ. Tại buổi cân trước trận, Vương Lỗi còn đẩy mạnh Nhất Long một cái và tuyên bố: “Hạ đo ván Nhất Long không thành vấn đề”.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Vương Lỗi thi đấu rất chủ động, liên tục lao lên đầy mạnh mẽ. Nhất Long không hề hoảng loạn mà bình tĩnh ứng phó. Tuy nhiên, khi sức mạnh và sự quyết liệt của Vương Lỗi phát huy, Nhất Long cũng có vài lần mất thăng bằng trước những pha áp sát của đối thủ, khiến cục diện có lúc khá nguy hiểm.

Nhất Long tung cú đá trúng Vương Lỗi

Nhưng Nhất Long dù sao cũng là võ sĩ đã thi đấu 20 năm. Sau khi nắm được cách đánh của đối thủ, anh tìm ra nhịp độ phù hợp, liên tục tung những cú đá quét thấp, nhắm vào phần thấp của chân Vương Lỗi. Vương Lỗi có trọng lượng lớn nên đôi chân vốn đã phải chịu tải rất nặng. Sau liên tiếp những cú đá quét của Nhất Long, đôi chân của anh bắt đầu không thể trụ vững.

Vương Lỗi ngã xuống trong trận đấu

Nhất Long không cho đối thủ cơ hội, tiếp tục đá quét. Vương Lỗi bị đá ngã nhiều lần, buộc trọng tài phải đếm. Sau khi trọng tài đếm, Vương Lỗi vẫn cố gắng chống đỡ để tiếp tục thi đấu, nhưng đôi chân đã không còn nghe theo ý muốn. Anh vẫn liên tục khiêu khích đối thủ. Tuy nhiên, sau một loạt cú đá cao rồi chuyển sang đá thấp của Nhất Long, Vương Lỗi lại một lần nữa ngã xuống. Lần này, anh không thể đứng dậy được nữa.

Nhất Long giành chiến thắng bằng TKO ở hiệp 2. Vì trận đấu kết thúc ngay trong hiệp 2 nên hiệp 3 theo luật MMA mà mọi người mong đợi đã không thể diễn ra.

Nhất Long giành đai vô địch

Nhất Long tên thật là Lưu Tinh Quân, sinh năm 1985 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Anh lớn lên trong gia đình nghèo khó, sớm bộc lộ đam mê và năng khiếu võ thuật. Cha ông thường kể chuyện kiếm hiệp, khơi dậy ước mơ trở thành cao thủ.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, Nhất Long phải nghỉ học từ năm 13 tuổi để đi làm, nhường cơ hội cho chị gái theo học thể thao. Anh từng lang thang tìm sư phụ, thậm chí xin vào chùa học võ nhưng bị từ chối. Cuối cùng, một cao thủ nhận dạy, đổi tên anh thành Lưu Nhất Long.

Trong nhiều năm, Nhất Long học nhiều môn phái như Sanda, Muay Thái, Thiếu Lâm, Thái Cực, Vịnh Xuân rồi bước lên võ đài. Nhờ lối đánh lì lợm, anh nhanh chóng nổi tiếng, được mệnh danh “Đệ nhất Thiếu Lâm”. Ngoài ra, do luôn xuất hiện với hình ảnh cạo trọc đầu, Nhất Long còn được gọi là “võ tăng”, dù anh không phải hòa thượng.

Trong khi đó, Vương Lỗi không phải võ sĩ đối kháng theo nghĩa truyền thống mà là một lực sĩ thi đấu rất thành công. Anh từng xếp hạng 8 tại Giải vô địch Lực sĩ Trung Quốc mở rộng 2024 và vươn lên vị trí thứ 3 vào năm 2025. Ngoài ra, anh còn có kinh nghiệm chinh chiến MMA, từng giành hạng 3 hạng cân tự do tại Giải vô địch MMA chuyên nghiệp Trung Quốc ngay từ năm 2016 với thành tích 16 thắng và 4 thua sau 20 trận.