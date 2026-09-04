Đề nghị điều tra mở rộng các vụ án liên quan Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa TV

(VTC News) -

Ngày 4/9, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, gửi thư khen các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an địa phương sau khi phối hợp đấu tranh, triệt phá 3 đường dây tội phạm do Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (Phú Lê) và Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) điều hành.

Các đơn vị được biểu dương gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Theo nội dung thư, thời gian qua, các đơn vị chức năng đã làm rõ nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan hoạt động trên không gian mạng. Các vụ án tập trung vào những hành vi như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và phát hành trái phép hóa đơn.

Cơ quan công an đã khởi tố 17 bị can, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (Phú Lê), Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa) tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đánh giá kết quả đấu tranh, xử lý các vụ án đã nhận được sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp và nhân dân.

“Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Lào Cai trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội.

Kết quả đấu tranh khám phá các vụ án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của bộ và công an địa phương.

Qua đó góp phần củng cố trật tự kỷ cương xã hội, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực đối với giới trẻ, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân”, nội dung thư khen nêu.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp, điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật.