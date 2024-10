Đẩy mạnh thương hiệu, phân phối sản phẩm OCOP Tây Ninh đến người tiêu dùng

(VTC News) -

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành một trong những chiến lược quan trọng nhằm phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Tại Tây Ninh, chương trình OCOP đã có nhiều thành tựu đáng kể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP thực sự đến gần hơn với người tiêu dùng, việc đầu tư vào thương hiệu, kênh phân phối và chiến lược truyền thông là những yếu tố không thể thiếu.

Phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường

Tính đến cuối năm 2023, Tây Ninh có hơn 60 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, các sản phẩm nổi bật có thể kể đến như mãng cầu Bà Đen, trà mãng cầu, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, muối tôm...

Mỗi sản phẩm đều mang đậm đặc trưng văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và sự sáng tạo của người dân Tây Ninh. Đặc biệt, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo ra sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Một cửa hàng chuyên bán sản phẩm OCOP Tây Ninh. (Ảnh: Thu Nguyệt)

Một trong những thách thức lớn mà Tây Ninh gặp phải là việc quảng bá sản phẩm OCOP để mở rộng thị trường. Nhằm giải quyết vấn đề này, tỉnh đã đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm OCOP.

Theo thống kê từ Sở Công Thương Tây Ninh, đến năm 2023, hơn 70% sản phẩm OCOP của tỉnh đã được đăng ký nhãn hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ, giúp gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, việc tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại trong và ngoài nước cũng giúp các sản phẩm OCOP Tây Ninh được quảng bá rộng rãi. Trong năm 2023, Tây Ninh đã tham gia hơn 10 sự kiện xúc tiến thương mại lớn trên cả nước, với doanh thu từ các sản phẩm OCOP ước tính đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2022. Các sản phẩm như mãng cầu Bà Đen và bánh tráng phơi sương đã thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng và nhiều nhà phân phối.

Xây dựng kênh phân phối đa dạng

Để đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, Tây Ninh đã tập trung phát triển và mở rộng hệ thống kênh phân phối. Hiện tại, sản phẩm OCOP Tây Ninh đã có mặt tại nhiều chuỗi siêu thị lớn như Co.opmart, VinMart và Lotte Mart. Việc hợp tác với các đơn vị phân phối lớn không chỉ giúp tăng cường sự hiện diện của sản phẩm mà còn đảm bảo chất lượng và uy tín cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Tây Ninh cũng chú trọng vào việc phát triển các kênh phân phối trực tuyến. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỷ lệ sản phẩm OCOP được bán qua các nền tảng thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee đã tăng 25% trong năm 2023 so với năm trước đó. Việc áp dụng công nghệ số vào bán hàng không chỉ giúp tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng mà còn hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường một cách hiệu quả và bền vững.

Đặc sản muối tôm Tây Ninh. (Ảnh: Thu Nguyệt)

Chất lượng và an toàn thực phẩm luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu khi đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Chính vì vậy, các sản phẩm OCOP của Tây Ninh đã trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo thống kê, 100% sản phẩm OCOP của Tây Ninh đã được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và EU.

Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh cũng khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chương trình OCOP áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến như VietGAP, GlobalGAP. Tính đến nay, 40% sản phẩm OCOP tại Tây Ninh đã đạt chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo nên lòng tin cho người tiêu dùng về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm.

Đẩy mạnh truyền thông và quảng bá sản phẩm

Công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm OCOP Tây Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng. Tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí để thực hiện nhiều chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP đến công chúng. Ngoài ra, việc sử dụng các nền tảng truyền thông số như Facebook, YouTube và Zalo giúp tăng cường hiệu quả tiếp cận và tương tác với khách hàng.

Theo số liệu từ Sở Thông tin và Truyền thông, lượng người tiêu dùng biết đến sản phẩm OCOP Tây Ninh qua các kênh truyền thông số đã tăng 30% so với năm 2022.

Đặc biệt, chiến dịch quảng bá trực tuyến trong năm 2023 đã giúp các sản phẩm như trà mãng cầu, bánh tráng phơi sương và kẹo mãng cầu thu hút được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng trẻ tuổi, nhóm khách hàng tiềm năng cho các sản phẩm đặc sản địa phương.

Chính sách hỗ trợ từ các cơ quan chức năng cũng đóng góp không nhỏ vào việc phát triển sản phẩm OCOP Tây Ninh. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo kỹ thuật và xúc tiến thương mại để giúp các doanh nghiệp nhỏ và hộ sản xuất tham gia chương trình OCOP nâng cao năng lực cạnh tranh.

Du khách thăm quan cửa hàng bán sản phẩm OCOP Tây Ninh. (Ảnh: Thu Nguyệt)

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Tây Ninh, trong năm 2023, đã có hơn 50 doanh nghiệp và hộ sản xuất được hỗ trợ vốn với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, giúp họ mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong tương lai, Tây Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình OCOP với mục tiêu phát triển thêm 30 sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung vào việc cải tiến quy trình sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đồng thời mở rộng kênh phân phối để đưa sản phẩm OCOP Tây Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Việc đưa sản phẩm OCOP Tây Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng là một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ phía các doanh nghiệp, người sản xuất và các cơ quan chức năng.

Bằng cách xây dựng thương hiệu mạnh, đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao chất lượng sản phẩm, Tây Ninh đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho sự thành công của chương trình OCOP, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và nâng cao đời sống người dân.