Đạo diễn 'Mưa đỏ' kể cảnh quay bất khả thi trên sông Thạch Hãn

(VTC News) -

Chỉ trong hơn hai tuần ra rạp, Mưa đỏ trở thành hiện tượng chưa từng có của điện ảnh Việt. Bộ phim không chỉ phá kỷ lục doanh thu, mà còn mở ra chương mới cho dòng phim chiến tranh cách mạng vốn bị xem là "khô khan'' với khán giả đại chúng.

"Mưa đỏ" trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Theo số liệu từ nhà phát hành, tính đến ngày 11/9, Mưa đỏ tiến sát mốc 600 tỷ, trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé trong nước. Trước đó, tác phẩm liên tục lập kỷ lục: đạt 100 tỷ đồng sau 3 ngày khởi chiếu, 200 tỷ đồng sau một tuần, 300 tỷ đồng sau 9 ngày và 500 tỷ đồng chỉ sau hai tuần. Với sức hút chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mưa đỏ được kỳ vọng sẽ tiếp tục thiết lập những cột mốc mới.

So với những bộ phim cùng thể loại, thành tích của Mưa đỏ thực sự vượt trội. Năm 2025, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng tạo tiếng vang khi cán mốc 172 tỷ đồng – con số kỷ lục cho phim chiến tranh thời điểm đó. Doanh thu của Mưa đỏ hiện gấp hơn ba lần, chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ và sự thay đổi trong thị hiếu khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động trước thành công của bộ phim, cho biết: “Không chỉ tôi mà tất cả anh em của Điện ảnh Quân đội Nhân dân và ê-kíp đều hạnh phúc. Mưa đỏ là nhiệm vụ chính trị mà cấp trên giao phó, nên điều quan trọng nhất với chúng tôi không phải doanh thu, mà là số lượng khán giả đến rạp – hơn bảy triệu lượt người. Đó mới là phần thưởng lớn nhất”.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và ê-kíp làm phim.

Theo nữ đạo diễn, hành trình ba năm làm phim giống như “trận đánh”. Mỗi thành viên trong đoàn là một “chiến sĩ”, cùng chung khát vọng hoàn thành nhiệm vụ. Ngay từ khi dự án được khởi động, việc giao cho một nữ đạo diễn cầm trịch bộ phim quy mô lớn từng khiến nhiều người băn khoăn. Nhưng sự tin tưởng của lãnh đạo và kết quả hôm nay đã chứng minh lựa chọn ấy là đúng đắn.

Chị nhấn mạnh, sự thành công của một bộ phim không phụ thuộc vào việc do Nhà nước hay tư nhân sản xuất, mà ở chỗ có được đầu tư xứng đáng và thực hiện nghiêm túc hay không. Kịch bản tốt, ê-kíp tận tâm, sự nỗ lực đến cùng - là những yếu tố giúp Mưa đỏ chạm được vào trái tim khán giả.

Khi nhắc đến sự khác biệt giữa phim và tiểu thuyết Mưa đỏ, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ rằng, đã khóc khi lần đầu đọc kịch bản hơn 10 năm trước. Chị nhiều lần thấy tim mình nhói lên bởi mức độ khốc liệt của từng trang viết. Những cái chết bi tráng nhưng thấm đẫm đau thương của các chiến sĩ hiện lên quá đỗi ám ảnh.

"Nếu giữ nguyên sự khốc liệt trong tiểu thuyết, khán giả sẽ khó có thể chịu đựng nổi", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Vì thế khi làm phim, chị không bê nguyên toàn bộ kịch bản ấy lên màn ảnh mà muốn phim hướng tới đông đảo khán giả, nhất là người trẻ. “Nếu giữ nguyên sự khốc liệt ấy, có lẽ ngay cả người lớn cũng khó có thể chịu đựng nổi, chứ đừng nói đến các bạn thanh thiếu niên. Tôi không muốn khán giả phải rời rạp trong sự nặng nề, mệt mỏi. Đó không phải cách tôi chọn để làm phim về chiến tranh”, chị chia sẻ.

90% bối cảnh của Mưa đỏ được quay tại chính chiến trường xưa ở Quảng Trị. Với ê-kíp, mỗi ngày làm việc đều tràn ngập cảm xúc, như thể được sống lại thời khắc lịch sử 1972. Nhưng đi cùng sự thiêng liêng ấy là vô vàn thử thách. Thời tiết miền Trung mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh cắt da. Nhiều cảnh quay lớn phải thực hiện xuyên đêm, khiến cả đoàn kiệt sức.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền kể rằng, trong số những thử thách của Mưa đỏ, các đại cảnh trên sông Thạch Hãn là phần khiến chị và ê-kíp căng thẳng nhất. Chị cùng Giám đốc hình ảnh Lý Thái Dũng nhiều lần thừa nhận, ngay cả những hãng phim lớn trên thế giới cũng hiếm khi mạo hiểm dàn dựng những cảnh có bom nổ thật trên mặt sông. Thông thường, họ sẽ tái tạo khung cảnh trong phim trường, với hồ nước hoặc sông nhân tạo để kiểm soát dòng chảy và đảm bảo an toàn cho đoàn.

Các đại cảnh trên sông Thạch Hãn là phần khiến chị và ê-kíp căng thẳng nhất.

Với Mưa đỏ, tất cả đều phải thực hiện trên dòng Thạch Hãn. “Trên dòng Thạch Hãn, mọi thứ đều quá phức tạp từ khâu dàn cảnh, thi công và sản xuất, nhưng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua", chị nói.

Bên cạnh những đại cảnh bom rơi đạn nổ, đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng dành nhiều tâm huyết cho những khoảnh khắc tĩnh lặng đầy ám ảnh. “Đôi khi, việc dàn dựng những phân đoạn tưởng chừng bình lặng ấy còn khó khăn và phức tạp hơn cả những cảnh chiến đấu quy mô lớn”, chị nói.

Ở giai đoạn hậu kỳ, nữ đạo diễn cũng trải qua những ngày tháng căng não, áp lực về thời gian. Chị dựng nhiều phiên bản khác nhau, chỉnh sửa cho đến khi bản phim cuối cùng ra đời. Bộ phim được hoàn tất chỉ cách ngày ra mắt 10 ngày.

“Có lúc tôi thấy mắt mờ đi, tai ù vì tiếng bom đạn giả liên tục. Hoàn thành Mưa đỏ, tôi như con tằm rút hết gan ruột để nhả tơ” - chị chia sẻ. Mưa đỏ là những thước phim mà chị cảm thấy hoàn thiện nhất, không còn gì để nuối tiếc.

Thành công của Mưa đỏ mang ý nghĩa quan trọng với điện ảnh Việt: khẳng định dòng phim chiến tranh cách mạng vẫn có chỗ đứng trong đời sống đương đại. Sự đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt từ khán giả trẻ, cho thấy lịch sử và truyền thống dân tộc chưa bao giờ bị lãng quên, chỉ cần được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh hấp dẫn, nghiêm túc và giàu cảm xúc.

"Mưa đỏ" khơi gợi lòng biết ơn, sự tự hào và tình yêu lịch sử trong mỗi người Việt Nam.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền khẳng định, điều này sẽ tạo động lực để nhiều nhà làm phim, nhà đầu tư dám lựa chọn đề tài lịch sử – chiến tranh, vốn khó và khổ. Từ đó, điện ảnh Việt có thể hình thành “hệ sinh thái” đa dạng hơn cho dòng phim này, giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội tiếp cận và hiểu sâu về những hy sinh của cha ông.

“Điều quan trọng nhất không phải là so sánh doanh thu với các tác phẩm khác, mà là bộ phim có thực sự chạm tới khán giả hay không. Nếu người xem đồng cảm với thông điệp và giá trị nhân văn của tác phẩm, thì đó chính là thành công lớn nhất của Mưa đỏ” - nữ đạo diễn nhấn mạnh.

Gần đây, ê-kíp tổ chức buổi chiếu tri ân tại Quảng Trị, ban quản lý di tích cho biết lượng du khách đến thăm tăng đột biến. Bên cạnh đó, tiểu thuyết Mưa đỏ cũng bán rất chạy. “Tôi nghĩ, bộ phim đã hoàn thành sứ mệnh của nó: khơi gợi lòng biết ơn, sự tự hào và tình yêu lịch sử trong mỗi người Việt Nam”, chị nói.