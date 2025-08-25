Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 9/8 đến 15/8

(VTC News) -

Từ ngày 9/8 đến 15/8, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 123 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Gia đình chị Lê Thị Thiện trong bài viết “Vừa mất chồng vì ung thư, mẹ nghèo gồng gánh nuôi 2 con bệnh tật”

- Gia đình chị Phan Thị Lý trong bài viết “Hai con suy thận, mẹ nghèo bám viện sống lay lắt, trông vào lương chồng 5 triệu”

- Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa trong bài viết “Chồng đột tử, con nguy kịch sau tai nạn, người phụ nữ gục ngã giữa biến cố kép”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 9/8 đến 15/8 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.