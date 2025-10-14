Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 27/9 đến 3/10

(VTC News) -

Từ ngày 27/9 đến 3/10, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 6 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Bé Nông Tiến Đạt trong bài viết “Chuyến đi đầu tiên rời bản của người mẹ nghèo để cứu chân con trai”

- Chị Võ Thị Mỹ Thoa trong bài viết “Chồng qua đời vì đột quỵ, vợ câm điếc bẩm sinh nhọc nhằn nuôi 3 con nhỏ”

- Ông Lê Quang Trai trong bài viết “Bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi và tương lai bất định của hai trẻ thơ”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 27/9 đến 3/10 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.