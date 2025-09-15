Chồng qua đời vì đột quỵ, vợ câm điếc bẩm sinh nhọc nhằn nuôi 3 con nhỏ

Trong căn nhà thuê cũ kỹ với mức giá 500.000 đồng/tháng, mái tôn dột nát ở tổ 5, khối 10, phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk), người mẹ trẻ, bị câm điếc bẩm sinh, vất vả mưu sinh nuôi ba con nhỏ. Đó là chị Võ Thị Mỹ Thoa (SN 1996), số phận éo le nhưng vẫn kiên cường gồng gánh gia đình sau khi chồng qua đời.
Chị Thoa kết hôn từ năm 2013, cuộc sống khó khăn nhưng gia đình luôn tràn đầy ấm áp yêu thương. Niềm vui gia đình trọn vẹn hơn khi chị mang thai đứa con thứ ba vào năm 2022. Thế nhưng, bi kịch ập đến vào buổi chiều định mệnh khi chồng chị, trụ cột duy nhất của gia đình, đột quỵ ngay trước sân nhà.
Anh ra đi mãi mãi, để lại người vợ khuyết tật cùng ba đứa trẻ chưa kịp lớn khôn. Nỗi đau mất chồng chồng chất lên đôi vai bé nhỏ của người phụ nữ khuyết tật. Không thể nói, không thể nghe, cũng chẳng có nghề nghiệp ổn định, chị Thoa gắng gượng ôm bụng bầu, nuốt nước mắt vào trong lo cho các con.
Nguồn thu nhập chính của cả gia đình dựa vào công việc phụ hồ vất vả của mẹ chồng chị. Bản thân chị Thoa làm nghề mài đá để kiếm thu nhập nhưng cả ngày chỉ khoảng 30.000 đồng, không đủ tiền lo cho ba đứa nhỏ.
Mỗi ngày trôi qua, người mẹ trẻ cần mẫn làm mọi việc trong khả năng: mài đá, nhặt nhạnh ve chai, cắt tóc cho con… để tiết kiệm từng đồng. Dù khó khăn nhưng tấm lòng và nghị lực của chị chưa bao giờ vơi cạn. Khó khăn nhất đối với chị Thoa là không thể giao tiếp bình thường.
Trong gia đình, con trai lớn Võ Chánh mới 11 tuổi trở thành “phiên dịch viên” bất đắc dĩ cho mẹ. Em vừa học, vừa giúp mẹ nói chuyện với bà con lối xóm, chăm sóc các em. Khuôn mặt non nớt hằn lên nét chững chạc khi sớm phải gánh vác trách nhiệm quá lớn so với tuổi thơ của một học sinh lớp 5.
Theo lãnh đạo phường Tân Lập, trường hợp của chị Võ Thị Mỹ Thoa rất khó khăn, chồng qua đời đột ngột để lại ba con còn quá nhỏ. Chị Thoa đang hưởng chế độ trợ cấp người khuyết tật từ tháng 4/2023, với số tiền là 750.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, số tiền ấy quá ít ỏi, không đủ để ba cháu nhỏ duy trì việc học hành và chi phí sinh hoạt tối thiểu.
Lãnh đạo phường Tân Lập cũng mong rằng qua truyền thông, các mạnh thường quân có thể giúp đỡ gia đình chị Thoa để vơi bớt khó khăn, ba cháu nhỏ có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho chị Võ Thị Mỹ Thoa xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25043
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.
