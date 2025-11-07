Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/10 đến 24/10

(VTC News) -

Từ ngày 18/10 đến 24/10, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 30 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Lưu Quang Khánh trong bài viết “Người đàn ông suy thận 16 năm gãy chân giữa lúc nhà khánh kiệt”

- Ông Lê Quang Trai trong bài viết “Cha người Mông ngã vực, giành giật sự sống, ba con chỉ biết nhìn qua điện thoại”

- Ông Bùi Văn Loan trong bài viết “Căn nhà đổ nát trong bão, cụ ông 90 tuổi ôm vợ liệt cầu mong qua mùa đông".

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 18/10 đến 24/10 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.