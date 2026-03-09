Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ 14/2 đến 20/2

(VTC News) -

Từ ngày 14/2 đến 20/2, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 1,5 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Chị Triệu Thị Thu Hiền trong bài viết “Người mẹ mang theo máy thở ra vỉa hè mưu sinh để nuôi con nhỏ”

- Bé Đinh Nữ Mai Hương trong bài viết “Thân hình chằng chịt vết u hạch của bé 13 tuổi và tiếng khóc cầu cứu của bà nội”

- Anh Lê Thanh Hiển trong bài viết “Vợ bán mảnh ruộng cuối cùng để cứu chồng bỏng 62% cơ thể".

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 14/2 đến 20/2 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.