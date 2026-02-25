Chồng mất, con trai qua đời, mẹ bất lực nhìn con gái nguy kịch vì không có tiền

(VTC News) -

Những ngày cuối tháng 2/2026, căn nhà nhỏ ở thôn Cá 3, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh gần như không còn tiếng nói cười. Trong gian nhà lợp tôn cũ kỹ, chị Chu Thị Thu, 42 tuổi, ôm con gái út Nguyễn Thị Thương, 15 tuổi, trên tay. Cô bé bụng trướng to, da vàng sạm, môi nhợt nhạt, thở mệt nhọc sau đợt bệnh nặng.

Ngày 24/2, khi Thương sốt cao, mệt lả, bụng đau quằn quại, chị Thu đưa con vào bệnh viện gần nhà. Sau thăm khám, bác sĩ lắc đầu vì tình trạng quá nặng, vượt khả năng xử trí, khuyên gia đình chuyển tuyến gấp. Nhưng chuyển đi đâu, bằng cách nào, khi trong túi chị chỉ còn vài chục nghìn đồng, là câu hỏi khiến người mẹ chết lặng. “Tôi muốn đưa con ra Hà Nội, nhưng không còn tiền nữa”, chị nói, giọng khản đặc.

Bệnh của Thương ngày một nặng.

Năm 2003, chị Thu kết hôn với anh Nguyễn Văn Sỹ. Hai vợ chồng làm phụ hồ, tích cóp từng đồng, vay mượn thêm anh em, hàng xóm dựng căn nhà nhỏ che mưa nắng. Ba đứa con lần lượt chào đời trong thiếu thốn nhưng đủ tiếng cười.

Biến cố bắt đầu năm 2011, khi chị sinh con út Nguyễn Thị Thương bằng ca mổ cấp cứu. Ngay từ nhỏ, Thương đã xanh xao, hay ốm vặt, thường xuyên sốt cao, viêm phổi.

Đến năm 2016, khi đang học mẫu giáo, bé sốt liên tục không dứt. Gia đình đưa con ra Hà Nội, bác sĩ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương kết luận Thương mắc tan máu bẩm sinh, căn bệnh di truyền buộc bệnh nhân phải truyền máu và điều trị suốt đời.

Từ đó, hai mẹ con bắt đầu hành trình gần như định kỳ mỗi tháng một lần ra Hà Nội. Có tháng phải đi hai lần. Mỗi lần truyền máu, xét nghiệm, thuốc men, tiền ăn ở, đi lại… tiêu tốn vài triệu đồng – con số quá lớn với gia đình chỉ trông vào tiền công phụ hồ bấp bênh.

“Có những lần cháu tím tái, phải truyền máu cấp cứu mới tỉnh lại. Tôi chỉ biết ôm con khóc”, chị kể.

Suốt chín năm, số tiền chị vay mượn, bán tài sản trong nhà, cộng chi phí đi lại điều trị đã lên đến khoảng 500 triệu đồng. Tủ lạnh, xe máy, vật dụng có giá trị lần lượt ra đi. Những khoản vay nhỏ từ họ hàng, làng xóm chồng chất thành gánh nặng không biết ngày trả.

Thương lớn lên cùng kim tiêm, dây truyền dịch. Bụng em ngày một to do gan lách phì đại, biến chứng thường gặp của tan máu bẩm sinh. Men gan tăng cao, cơ thể gầy gò, hai chân khẳng khiu. Em từng thủ thỉ với mẹ ước được đi học đều như bạn bè. Mỗi lần bác sĩ động viên cố uống thuốc, em đều ngoan ngoãn làm theo, dù thuốc đắng nghét. Nhưng bệnh không vì sự ngoan ngoãn ấy mà dừng lại.

Cuối năm 2018, khi gánh nặng điều trị đang đè lên vai, gia đình lại nhận cú sốc khác. Ngày 28/12/2018, anh Sỹ trên đường đi làm phụ hồ về qua quốc lộ 31 thì gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Ngày đông lạnh buốt, người mẹ vừa lo tang chồng, vừa nhìn con gái đang truyền máu trong viện. “Các con chưa đủ no, chưa đủ ấm, mà cha đã ra đi”, chị nói.

Mất chồng, chị một mình xoay xở nuôi ba con và tiếp tục hành trình chữa bệnh cho Thương. Năm 2019, chị vay thêm 50 triệu đồng để duy trì điều trị. Tháng nào cũng vậy, chị bế con lên xe khách từ Bắc Ninh ra Hà Nội. Có những ngày ở viện, chị không dám mua suất cơm, dành tiền cho thuốc men của con.

Chị Thu lần lượt mất đi chồng và con trai.

Hai con lớn ở nhà gửi ông bà nội chăm sóc. Thỉnh thoảng, chị lại nhận được vài trăm nghìn đồng từ những người xa lạ thương cảm. “Số tiền không lớn nhưng là động lực để mẹ con tôi bước tiếp”, chị nói.

Tháng 7/2025, khi Thương đang điều trị ở Hà Nội, tin dữ lại ập đến. Con trai thứ hai của chị, Nguyễn Trọng Thưởng, 16 tuổi, gặp tai nạn giao thông và tử vong. Khi người nhà báo tin, chị không đủ tiền bắt xe về. Các y bác sĩ và người nhà bệnh nhân trong viện đã góp tiền cho hai mẹ con về lo tang. “Lúc đó tôi như ngã quỵ. Chồng mất, giờ lại đến con”, chị nghẹn lời.

Tang lễ xong, chị lại quay về viện với Thương. Nợ cũ chưa trả, nợ mới lại thêm. Bà con lối xóm giúp nhiều năm, giờ cũng không còn khả năng hỗ trợ thêm. Những khoản vay lãi ngoài dần trở thành áp lực thường trực.

Trong căn nhà giờ chỉ còn hai mẹ con và con gái lớn Nguyễn Thị Lệ, không khí trầm lặng đến ngột ngạt. Trên bàn thờ, di ảnh chồng và con trai đặt cạnh nhau.

Đầu năm 2026, tình trạng Thương xấu đi nhanh chóng. Bụng em trướng to, ăn kém, mệt nhiều. Bác sĩ từng cảnh báo nguy cơ phải phẫu thuật do gan lách to, chi phí có thể rất cao.

Ngày 24/2, em sốt cao, nôn ói, đau bụng dữ dội. Bệnh viện tuyến dưới sau khi thăm khám đã trả về vì vượt khả năng điều trị. Chị Thu biết chỉ còn cách đưa con ra Hà Nội, nơi em đã gắn bó suốt gần một thập kỷ. Nhưng tiền xe, tiền nhập viện, tiền máu truyền… là con số chị không dám nghĩ tới. “Tôi không còn gì để bán nữa. Nợ thì đã quá nhiều. Tôi chỉ mong có tiền để đưa con đi tiếp”, chị nói.

Thương nằm trên giường, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn hỏi mẹ bao giờ được ra Hà Nội. Em bảo nhớ bác sĩ, nhớ phòng bệnh quen thuộc. Giấc mơ đến trường giờ xa vời, nhưng em vẫn mong được sống.

Theo các bác sĩ, tan máu bẩm sinh là bệnh lý mạn tính, điều trị kéo dài, chi phí lớn. Với gia đình có điều kiện, đó đã là thử thách. Với một gia đình lao động nghèo, mất trụ cột, liên tiếp chịu tang, đó là cuộc chiến gần như vượt quá sức chịu đựng.

Suốt 9 năm nay, Thương thường xuyên phải tới viện để truyền máu.

Chị Thu không dám nghĩ xa. Điều duy nhất chị mong lúc này là có tiền đưa con ra Hà Nội điều trị kịp thời, giữ lại sự sống đang mong manh. “Tôi đã mất chồng, mất một đứa con. Tôi không dám nghĩ đến việc mất thêm con nữa”, chị nói, nước mắt lăn dài.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Cá 3, tiếng ho khò khè của Thương xen lẫn tiếng gió lùa qua vách tôn. Người mẹ gầy gò vẫn ngồi bên giường, nắm chặt tay con như sợ chỉ cần buông ra, em sẽ rời khỏi cuộc đời này.

Cuộc chiến của hai mẹ con kéo dài chín năm, nhưng lúc này, đang đứng trước ngã rẽ khắc nghiệt nhất – khi bệnh trở nặng, còn túi tiền đã rỗng không.

Ông Lục Văn Tôn, Trưởng thôn Cá 3, cho biết gia đình chị Chu Thị Thu nhiều năm nay thuộc diện đặc biệt khó khăn của thôn. Hai vợ chồng trước đây làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh, lại phải nuôi ba con nhỏ, trong đó cháu Nguyễn Thị Thương mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải điều trị dài ngày.

Từ khi anh Nguyễn Văn Sỹ qua đời vì tai nạn giao thông năm 2018, một mình chị gồng gánh gia đình. Đến năm 2025, gia đình tiếp tục chịu thêm mất mát khi người con trai thứ hai không may qua đời do tai nạn. “Đây là hoàn cảnh rất éo le, mất mát nối tiếp mất mát”, ông Tôn nói.

Theo ông, chính quyền thôn và bà con lối xóm nhiều lần vận động hỗ trợ, từ ngày công, tiền mặt đến nhu yếu phẩm, nhưng do bệnh tình của cháu Thương kéo dài nhiều năm, chi phí lớn nên sự giúp đỡ chỉ phần nào san sẻ trước mắt. “Gia đình hiện gần như không còn nguồn thu ổn định, nợ nần chồng chất. Chúng tôi xác nhận đây là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, rất cần sự chung tay của cộng đồng để cháu có cơ hội tiếp tục điều trị”, ông Tôn cho biết.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình chị Chu Thị Thu xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26001 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.