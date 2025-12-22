Người mẹ mang theo máy thở ra vỉa hè mưu sinh để nuôi con nhỏ

(VTC News) -

Triệu Thị Thu Hiền, 31 tuổi, sống tại Khu 7, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, từng là cô gái khỏe mạnh, lớn lên bình thường như bao người phụ nữ khác ở vùng trung du. Cuộc đời Hiền rẽ sang hướng khác sau khi lấy chồng và sinh con gái đầu lòng – biến cố không ai lường trước đẩy cô từ người mẹ trẻ tràn đầy hy vọng thành bệnh nhân phải gắn bó với máy thở suốt phần đời còn lại.

Sau sinh, sức khỏe Hiền yếu dần một cách khó hiểu. Cơ thể gầy rộc, kiệt quệ, hơi thở ngày một ngắn. Gia đình nghĩ đến hậu sản, bệnh thông thường. Hiền đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân. Không một chẩn đoán rõ ràng, không một lối thoát. Căn bệnh âm thầm bào mòn sức lực của cô suốt nhiều năm.

Bé Bông là động lực sống của Hiền.

Năm 2017, mới ngoài 20 tuổi, Hiền phải nghỉ việc công nhân may vì không còn đủ sức đứng máy. Từ người phụ nữ có thể tự nuôi sống bản thân, Hiền dần trở thành gánh nặng của gia đình.

Đến cuối tháng 4/2020, bệnh trở nặng đột ngột. Hiền được đưa đi cấp cứu, nhập viện liên tục suốt bảy tháng, từ Phú Thọ xuống Hà Nội lại trở về quê. Các phương pháp điều trị đều không mang lại tiến triển.

Kết luận cuối cùng từ bác sĩ khiến gia đình bàng hoàng: Hiền bị liệt cơ hô hấp – căn bệnh hiếm gặp, không có phương pháp điều trị triệt để. Để tồn tại, cô buộc phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Từ đó, hơi thở - thứ tưởng chừng đơn giản nhất của con người - trở thành thứ xa xỉ với Hiền. Mỗi ngày trôi qua là cuộc chiến sinh tồn, nơi sự sống được duy trì bằng dòng khí đều đặn từ chiếc máy vô tri.

Trong lúc nỗi đau thể xác chưa nguôi, cú sốc tinh thần khác ập đến. Người bạn đời của Hiền rời bỏ cô. Khi Hiền đang nằm giữa lằn ranh sống – chết, con gái bé bỏng mới bốn tuổi, cô trở thành mẹ đơn thân trong hoàn cảnh cùng cực nhất. Không tiền, không thu nhập, không biết ngày mai liệu còn đủ điều kiện để duy trì máy thở hay không.

Có những ngày Hiền nghĩ cuộc đời mình sẽ sớm khép lại. Chi phí nằm viện, tiền thuê và bảo dưỡng máy thở vượt xa khả năng của một gia đình thuần nông. Trong cơn tuyệt vọng, năm 2020, Hiền tình cờ đọc được một bài viết kêu gọi hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung trên fanpage của một quỹ từ thiện. Cô để lại một dòng bình luận ngắn ngủi, như gửi một mảnh hy vọng mong manh: “Ước gì có thể hỗ trợ cho mình một chiếc máy thở nho nhỏ thôi, mình rất cần sự sống từ nó”.

Hiền không dám hy vọng. Cô hiểu mình chỉ là số phận nhỏ bé giữa vô vàn mảnh đời khó khăn khác. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Ban quản trị fanpage đọc được bình luận ấy. Nhân sự của quỹ liên hệ, xác minh hoàn cảnh và thông báo sẽ tặng Hiền một chiếc máy thở.

“Lúc đó em tưởng mình đang nằm mơ. Không dám tin là mình còn được sống tiếp”, Hiền nhớ lại. Chỉ hơn một tuần sau, quỹ từ thiện đến bệnh viện nơi Hiền đang điều trị, trao tận tay cô chiếc máy thở – cùng 5 triệu đồng để mua thêm máy hút đờm. Với Hiền, đó không chỉ là món quà vật chất, mà là quyền được tiếp tục tồn tại.

Chiếc máy thở ấy đồng hành cùng Hiền suốt năm năm qua. Từ bệnh viện đến căn nhà nhỏ ở xã Hy Cương, từ những ngày nguy kịch đến những buổi chiều nắng nhạt bên con. Để phụ giúp mẹ kiếm tiền, Hiền nhiều lần mang theo cả máy thở ra bán hàng ở khu vực đền Hùng. Người phụ nữ gầy gò, ngồi bên sạp nhỏ, phía sau là dây ống thở nối với chiếc máy kêu đều đều – hình ảnh khiến bất cứ ai đi ngang cũng không khỏi chạnh lòng.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của Hiền là bé Bông – con gái cô. Hiền hiện không thể nói thành tiếng, chỉ thở ra qua ống thở. Bé Bông chỉ cần nhìn khẩu hình là hiểu mẹ muốn nói gì. Cô bé học lớp 4, hiểu chuyện hơn tuổi, biết chăm sóc mẹ, tự giác học hành. Nhiều năm liền, Bông đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

“Chỉ cần còn nhìn thấy con lớn lên từng ngày, em còn muốn sống”, Hiền tâm sự bằng ánh mắt. Thế nhưng, căn bệnh quái ác không buông tha. Hiền thường xuyên bị viêm phổi, phải nhập viện đột xuất. Ống thở cần thay thế định kỳ gây đau đớn, khiến cơ thể vốn đã gầy mòn càng thêm suy kiệt.

Mỗi lần nhập viện là một lần gia đình rơi vào hoảng loạn vì tiền. Khoản trợ cấp 1,5 triệu đồng mỗi tháng từ nhà nước chỉ đủ trang trải những chi phí tối thiểu nhất. Thu nhập bấp bênh từ sạp hàng vỉa hè của mẹ Hiền không đủ lo thuốc men, viện phí, ăn uống và học hành cho bé Bông.

Hình ảnh thời điểm Hiền nằm điều trị tại bệnh viện.

Cuộc sống của Hiền là chuỗi ngày chắt chiu từng đồng, nín thở trước mỗi đợt tái phát bệnh. Mỗi lần chiếc máy thở trục trặc, nỗi sợ lại ùa về. Không ai biết Hiền có thể trụ được bao lâu nếu thiếu đi sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Hiền không mơ ước điều gì lớn lao. Cô chỉ mong đủ tiền để duy trì máy thở, mua thuốc, thay ống thở đúng hạn và có thể ở lại bên con thêm từng ngày. Với Hiền, được sống đã là phép màu, nhưng để phép màu ấy không vụt tắt, cô rất cần sự chung tay của những tấm lòng nhân ái.

Giữa xã hội còn nhiều khó khăn, Hiền chỉ là một trong rất nhiều phận người yếu thế, nhưng với bé Bông, Hiền là cả thế giới. Mỗi sự giúp đỡ hôm nay không chỉ giữ lại một hơi thở, mà còn giữ lại tuổi thơ của một đứa trẻ, giữ lại một gia đình đang bên bờ vực đổ vỡ vì bệnh tật và nghèo khó.

Theo ông Triệu Mạnh Hường, Trưởng khu 7, xã Hy Cương, hoàn cảnh gia đình chị Hiền thuộc diện khó khăn, được địa phương theo dõi và xác nhận trong nhiều năm qua. Hiền mắc bệnh hiểm nghèo, mất hoàn toàn khả năng lao động, phải sống phụ thuộc vào máy thở 24/24 giờ, trong khi nuôi con nhỏ một mình. Nguồn thu của gia đình gần như không có, chủ yếu trông vào trợ cấp xã hội và sự đùm bọc của người thân, hàng xóm, nên đời sống luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau.

Theo lãnh đạo khu, chính quyền địa phương cố gắng tạo điều kiện trong khả năng cho phép, từ việc xác nhận hồ sơ hưởng trợ cấp, hỗ trợ bảo hiểm y tế đến kêu gọi các nguồn lực xã hội giúp đỡ. Tuy nhiên, do bệnh tình của chị Hiền kéo dài, chi phí y tế lớn và phát sinh thường xuyên, sự hỗ trợ hiện có vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu của gia đình.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm để gia đình chị Hiền thêm điều kiện duy trì sự sống, chăm lo cho cháu nhỏ được học hành ổn định”, ông nói.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho chị Triệu Thị Thu Hiền xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25054 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.