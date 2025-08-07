Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà bùng nổ cùng 25.000 khán giả trong đại nhạc hội VTV

(VTC News) -

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức hai đại nhạc hội quy mô lớn: V Concert - Rạng rỡ Việt Nam (tối 9/8) và V Fest - Thanh xuân rực rỡ (tối 10/8) tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

V Concert – Rạng rỡ Việt Nam

Sân khấu đêm 9/8 quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu V-pop như: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đen, Trúc Nhân, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích. Nghệ sĩ Xuân Hinh góp mặt với vai trò khách mời đặc biệt, tạo điểm chạm giữa truyền thống và hiện đại.

Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà và dàn sao sẽ góp mặt trong đại nhạc hội "V Concert – Rạng rỡ Việt Nam".

Sự kiện được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, với phần âm nhạc do ban nhạc Màu nước, dàn nhạc dân tộc và DTAP phối hợp thực hiện dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh.

“Chúng tôi mang tất cả công nghệ biểu diễn hiện đại nhất Việt Nam hiện nay vào sân khấu V Concert, để tạo nên một lễ hội âm nhạc thực sự mãn nhãn”, đạo diễn Cao Trung Hiếu khẳng định.

Theo ông Đỗ Thanh Hải, Tổng đạo diễn chương trình, điểm đặc biệt của V Concert chính là “tinh thần Việt”. Điều đó thể hiện qua âm nhạc, sự kết nối cộng đồng và không khí gắn kết hơn 25.000 khán giả cùng hòa nhịp trong các ca khúc Việt Nam.

Nhóm DTAP chia sẻ: “V Concert là chương trình đầu tiên mà DTAP dám thực hiện việc đưa dàn nhạc dân tộc vào biểu diễn với những âm nhạc trendy và quốc tế. Chúng tôi mong muốn đó là một Việt Nam đậm đà bản sắc nhưng rất là quốc tế, hiện đại”.

Phương Mỹ Chi, một trong những nghệ sĩ biểu diễn, cho biết: “Chi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, đang lâng lâng hạnh phúc và chờ mong đến đêm ‘V Concert’. Chi có món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng cho tất cả quý vị”.

Ca sĩ Trúc Nhân chia sẻ: “Trúc Nhân đang nóng lòng đợi chờ ngày chính thức là ngày 10/8 này chúng ta sẽ có bữa tiệc đại nhạc hội thật hoành tráng và nhiều kỷ niệm”.

V Fest – Thanh xuân rực rỡ

Tiếp nối vào đêm 10/8, đại nhạc hội V Fest – Thanh xuân rực rỡ mang màu sắc trẻ trung, bùng nổ cảm xúc tuổi trẻ. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám gồm BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, MONO, Trọng Hiếu.

"V Fest – Thanh xuân rực rỡ" quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám gồm BinZ, Bích Phương, Isaac, Rhymastic, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, MONO, Trọng Hiếu.

Ca sĩ Isaac chia sẻ: “Đây là sân khấu khổng lồ, mang lại cảm giác háo hức và tự hào khi được biểu diễn giữa không gian giàu cảm xúc như vậy”. Trong khi đó, ca sĩ Văn Mai Hương hé lộ sẽ trình diễn ca khúc mới nhất trên sân khấu quy mô, hiện đại.

Hai chương trình hứa hẹn không chỉ là những sự kiện âm nhạc đáng nhớ, mà còn là dịp lan tỏa tình yêu văn hóa Việt, tạo điểm nhấn cho dòng chảy công nghiệp văn hóa – giải trí quốc gia.