Bản hùng ca tôn vinh lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam

Tối 2/8, chương trình nghệ thuật Bản hùng ca Công an Nhân dân Việt Nam diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Nguyễn Bình)

Chương trình là bản hòa ca hùng tráng ngợi ca Tổ quốc Việt Nam và tôn vinh truyền thống anh hùng, tinh thần quả cảm, sự hy sinh cao cả, thiêng liêng của lực lượng Công an Nhân dân (CAND).

Không chỉ là một sự kiện văn hóa, chương trình còn là món quà tinh thần giàu ý nghĩa mà lực lượng CAND gửi tới người dân cả nước bằng trái tim, tâm huyết và tất cả sự tri ân sâu sắc.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Người chiến sĩ CAND trong dáng hình Tổ quốc, Tự hào Tổ quốc tôi yêu và Kỷ nguyên mới – Vững bước tương lai.

Với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, chiến sĩ trong và ngoài lực lượng CAND như: Thiếu tá Nguyễn Thu Hà, Đại úy Trần Thu Hường, nghệ sĩ đàn tranh Phương Anh, cùng các ca sĩ Võ Hạ Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Anh Tú, Ly Ly, Hoàng Hiệp… chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, thể hiện tình yêu nước và lòng biết ơn với lực lượng CAND.

Khán giả được thưởng thức những ca khúc như Hào khí 80 năm Công an Nhân dân, Phía sau những bình yên, Những bàn chân lặng lẽ…

Nhiều tác phẩm quen thuộc cũng được làm mới với phong cách trẻ trung, hiện đại như Quê hương, Tự nguyện, Việt Nam quê hương tôi, Hello Vietnam, Đón bình minh, Vinh quang đang chờ ta, Niềm tin chiến thắng, Nối vòng tay lớn…

Nghệ sĩ violin Anh Tú trình diễn trong chương trình.

Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu các sáng tác mới về đất nước và con người Việt Nam như: Nguyện là người Việt Nam, Dân ta hát dân ca, Giữa hòa bình…

Đặc biệt, ca khúc Nguyện thề vì bình yên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã để lại nhiều xúc cảm, ca ngợi những người chiến sĩ công an – “lá chắn thép” kiên cường, sẵn sàng hy sinh để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Chương trình mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng, hình ảnh được đầu tư quy mô, tạo nên hiệu ứng thị giác – thính giác ấn tượng, góp phần khắc họa không gian nghệ thuật hào hùng, thiêng liêng và đầy cảm xúc.

Ca sĩ Trần Thu Hường biểu diễn ca khúc "Những bàn chân lặng lẽ".

Với sự dàn dựng công phu, chương trình đã tạo nên không gian nghệ thuật thấm đẫm cảm xúc, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, giúp công chúng hiểu rõ hơn những hy sinh thầm lặng, kiên cường của lực lượng Công an Nhân dân để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc.