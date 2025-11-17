Dân mạng 'phát cuồng' với chú ngựa vừa khóc vừa 'chạy KPI, vượt ngàn chông gai'

(VTC News) -

Hình ảnh hoạt hình về chú ngựa con vừa chạy vừa khóc đang được cư dân mạng thích thú đua nhau chia sẻ và bình luận. Không chỉ có hình dáng dễ thương, chú ngựa này còn thể hiện ước mong bản thân cao lớn, đi được hành trình hàng trăm dặm đường. Nhiều cư dân mạng coi đây là hình ảnh "chạy KPI, vượt ngàn chông gai".

Chú ngựa Mã Tiểu Dã là đứa con tinh thần của nghệ sỹ đồ họa Trung Quốc Hoàng Tam Thủy. Từ khi xuất hiện, nhân vật hoạt hình này tạo nên làn sóng chữa lành nhẹ nhàng, không chỉ nổi tiếng khắp Trung Quốc mà còn nhanh chóng lan tỏa ra các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam.

Hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã được dân mạng chia sẻ rầm rộ. (Ảnh: Douyin)

Các bài đăng về Mã Tiểu Dã nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ thấy đồng cảm sau khi xem loạt tranh về chú ngựa.

“Cái gì không làm được thì mình có thể vừa khóc vừa làm. Ngựa tốt biết đường còn dài, chẳng cần roi thúc cũng tự dốc sức chạy. Chiếc bờm oai phong trong tương lai chính là những giọt nước mắt mà chú ngựa nhỏ từng rơi"; "Đời mà, có 10 chuyện thì 8 - 9 chuyện không theo ý mình. Mong ai cũng có giống như chú ngựa trong hình, dù có chuyện gì cũng phải nỗ lực không nghỉ"; "Có người bảo tôi rằng ngựa xích thố thì cũng từng chỉ là một chú ngựa non mà thôi. Nỗ lực hôm nay khẳng định mình là ai mai sau"...

Mai Chi bình luận: "Xem hình ảnh của chú ngựa, tôi bất chợt nở nụ cười và cảm thấy được chữa lành, đỡ buồn vì công việc hơn hẳn. Ai cũng những giấc mơ vẫn còn dang dở. Không ít lần tôi người đã tự dằn vặt rằng nếu khi ấy mình chọn khác đi, nếu hôm đó mình thi đấu với phong độ tốt, nỗ lực hơn thì liệu kết quả có khác đi không? Tuy nhiên thay vì tự đau khổ, tôi biết mình đã gắng hết sức rồi".

Huyền My viết: "Nhiều lúc hay đùa là chịu khổ chưa chắc đã thành công, chịu khổ chắc chắn là khổ rồi. Nhưng mà hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân, hãy cố lên bạn nhé, có bắt đầu thì mới có những chặng tiếp theo được. Thuyền lớn không để nằm im nơi bến bờ, người thủy thủ phải rèn luyện qua năm châu bốn bể".

Chú ngựa mạnh mẽ thay đổi bản thân, không ngại khó khăn vất vả. (Ảnh: RGB)

Không ít dân mạng tâm sự về nỗ lực vượt khó của mình trong cuộc sống. Phan Anh kể: "Hồi xưa tôi từng như vậy mà. Tôi mới làm marketing cho fanpage máy lọc nước. Nội dung thì tôi làm ổn, nhưng mà hình ảnh phải thiết kế bằng Photoshop (PTS). Khi đó tôi chỉ biết dùng mỗi Canva thôi, không biết xài PTS. Còn một ngày là tới deadline đăng bài đầu tiên lên trang rồi, tôi mới bắt đầu mò PTS dùng như thế nào.

Tôi mò từ sáng tới tối vẫn không hiểu cách dùng của nó ra sao. Rất bất lực, tôi đã khóc, vừa khóc vừa mò tiếp. Ảo diệu là khi khóc xong, tự nhiên tôi biết cách thiết kế, mà còn được khách hàng khen có gu thẩm mỹ luôn".

Phùng Tuấn chia sẻ: "Tôi cũng từng vừa lái xe vừa khóc trong mưa như thế. Cảm giác bất lực khi đi làm từ tờ mờ sáng mà lúc về thấy trời đã tối om. Ngày qua, tuần qua diễn ra liên tục như vậy khiến bản thân kiệt sức đến cùng cực, chỉ biết khóc to trong bất lực. Thế nhưng cuối cùng, tôi chỉ khóc một chút rồi thôi, mai lại phải tiếp tục với công việc. Chẳng hiểu sao bản thân phải cố chấp đến thế, vậy mà đến nay đã hơn 8 năm gắn bó với công việc rồi".

Nam Anh viết: "Mình từng bật khóc trước mặt bố khi ôn thi tuyển đại học. Mình lỡ khóc vì bất lực trong lúc làm bài, khi cố gắng mãi mà vẫn chưa đạt được mục tiêu mình muốn. Bố mình lại động viên: Đường dài mới biết ngựa hay, khóc xong vẫn phải chạy. Từ đó, mình không khóc nữa dù có mệt mỏi nào cũng tự nhủ bản thân cố thêm một tý".

Dưới đây là vài hình ảnh khác về chú ngựa Mã Tiểu Dã đang được dân mạng rầm rộ chia sẻ:

Trưởng thành là quá trình đầy tự hào nhưng cũng lắm khổ đau. (Ảnh: Douyin)

Chúng ta không thể biết được giới hạn bản thân nếu chưa từng thử ngậm đắng nuốt cay, làm hết sức mình. (Ảnh: Douyin)

Nhờ đức tính kiên trì, chú ngựa nhỏ ngày đó sẽ trở thành chiến mã thực sự trong tương lai. (Ảnh: Douyin)