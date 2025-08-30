Tin nóng

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80

Thứ Bảy, 30/08/2025 12:27:26 +07:00

(VTC News) - Dàn khí tài xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an xuất hiện trong buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành, thể hiện sức mạnh và quá trình hiện đại hóa.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 1

Sáng 30/8, trong chương trình Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), lực lượng Quân đội và Công an phô diễn dàn khí tài, xe cơ giới hiện đại.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 2

Đi đầu đoàn xe là lực lượng thiết giáp với đầy đủ hợp phần: bánh xích, lội nước, bắc cầu, cùng hệ thống tên lửa phòng không, tên lửa bờ, UAV, xe công binh, phòng hoá… tạo thành khối cơ giới hùng hậu tiến qua lễ đài.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 3
Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 4

Các đoàn xe tăng T-90s, T-55, T-54B cải tiến, những pháo đài vững chãi với hệ thống pháo, súng máy phòng không uy lực.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 5

Nối tiếp sau là dàn xe thiết giáp XCB-01, XCB-02, XTC-02 do Việt Nam sản xuất.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 6
Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 7

Khối xe pháo quân sự của Binh chủng Pháo binh với các loại vũ khí có tầm bắn xa, uy lực lớn.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 8

Dàn xe pháo tự hành tấn công Su-122, Su-152.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 9
Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 10

Pháo phản lực bắn loạt BM-21 cùng ổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B mang tên lửa đất đối đất R-17E.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 11

Nhiều khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo gồm tổ hợp tên lửa Trường Sơn, tổ hợp S-125-VT cùng ba mẫu UAV, hai tổ hợp radar hiện đại gồm VRS-2DM, VRS-MRS.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 12
Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 13

Các tổ hợp khí tài hiện đại do Viettel nghiên cứu, sản xuất lăn bánh trên đường Hùng Vương.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 14

Dàn xe tổ hợp radar hiện đại.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 15

Các khối xe công binh.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 16

Tiếp theo đó là dàn xe, khí tài hiện đại của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 17
Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 18

Lực lượng mô tô dẫn đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn đoàn, bảo vệ các tuyến đường khi xe của yếu nhân di chuyển.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 19
Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 20

Các loại xe chỉ huy, chống đạn, xe đặc chủng hiện đại.

Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80 - 21

Các chiến sĩ vẫy chào Nhân dân khi đoàn xe đi diễu hành qua các tuyến đường.

Chuyên đề: 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Minh Đức
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn