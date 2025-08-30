Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ

Cận cảnh khối khí tài tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình.
Xe chỉ huy.
Khối nữ Quân nhạc.
Khối danh dự 3 quân chủng Lục quân, Hải quân và Phòng không - Không quân diễu binh trên phố.
Các chiến sĩ bước đi uy nghiêm trong tiếng hô vang của người dân.
Khối nữ Quân y.
Khối sĩ quan Phòng không - không quân.
Khối sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam.
Hàng vạn người dân hai bên đường reo hò, cổ vũ các khối diễu binh trên phố.
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế chế tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghiệp quốc phòng.
