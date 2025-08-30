Quốc khánh 2-9

Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ

Thứ Bảy, 30/08/2025 09:59:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, hàng vạn chiến sĩ thuộc các khối tỏa ra 8 ngả đường trong sự chào đón, reo hò nồng nhiệt của người dân hai bên đường.

Cận cảnh khối khí tài tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình.

Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ - 1

Xe chỉ huy.

Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ - 2

Khối nữ Quân nhạc.

Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ - 3
Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ - 4

Khối danh dự 3 quân chủng Lục quân, Hải quân và Phòng không - Không quân diễu binh trên phố.

Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ - 5

Các chiến sĩ bước đi uy nghiêm trong tiếng hô vang của người dân.

Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ - 6

Khối nữ Quân y.

Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ - 7

Khối sĩ quan Phòng không - không quân.

Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ - 8

Khối sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam.

Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ - 9

Hàng vạn người dân hai bên đường reo hò, cổ vũ các khối diễu binh trên phố.

Cận cảnh đoàn quân diễu binh qua phố, khán giả đứng chật hai bên đường cổ vũ - 10

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế chế tạo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công nghiệp quốc phòng.

