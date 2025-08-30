Mãn nhãn 'hổ mang chúa' Su-30MK2, Yak-130 thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Sáng 30/8, mở đầu buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, biên đội máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam bay đội hình qua Quảng trường Ba Đình. Trong đó, ấn tượng nhất là màn thả mồi bẫy nhiệt của biên đội Su-30MK2.
Khi tới Quảng trường Ba Đình, biên đội 5 chiếc tiêm kích Su-30MK2 nhào lộn nhiều vòng, sau đó thả bẫy nhiệt trên bầu trời.
Khoảnh khắc "hổ mang chúa" Su-30MK2 tách nhau, thả bẫy nhiệt trên không trung.
Mồi bẫy nhiệt là phần hệ thống phòng thủ chủ động, được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa phòng không sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Thiết kế này gắn ở đuôi tiêm kích Su-30MK2.
Biên đội 6 chiếc Yak-130 lần lượt nhập đội hình, tạo thành hình tam giác cân.
Yak-130 xé gió, thả bẫy nhiệt.
Biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Quảng trường Ba Đình.
Những chiếc trực thăng thể hiện tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng.
