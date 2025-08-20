Rầm rập đêm Hà Nội: Đoàn 'binh khí hạng nặng' lộ diện, hối hả về điểm tập kết

Đặc biệt là sự xuất hiện của xe thiết giáp XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo. Đây là mẫu xe thiết giáp bánh lốp 2 cầu chủ động, kíp xe gồm 3 người, xe chở được 9 chiến sĩ bộ binh, có trang bị súng máy cao xạ 12,7mm và đại liên 7,62mm.