Rầm rập đêm Hà Nội: Đoàn 'binh khí hạng nặng' lộ diện, hối hả về điểm tập kết

Đêm 19/8, khối xe quân sự được chia làm hai đoàn rời Miếu Môn về trung tâm Hà Nội chuẩn bị cho lễ diễu hành, diễu binh A80. Khối xe được chia làm hai đoàn cơ động hành quân trong đêm. Đoàn đầu tiên gồm các đơn vị xe thiết giáp và xe pháo tự hành SU-122 và SU-152. Đoàn thứ hai gồm lựu pháo 122mm D-30; pháo dã chiến 130mm M46; lựu pháo 152 mm D-20; pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, tên lửa Scud.
Đặc biệt là sự xuất hiện của xe thiết giáp XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo. Đây là mẫu xe thiết giáp bánh lốp 2 cầu chủ động, kíp xe gồm 3 người, xe chở được 9 chiến sĩ bộ binh, có trang bị súng máy cao xạ 12,7mm và đại liên 7,62mm.
Đội hình xe thiết giáp, pháo tự hành di chuyển về một địa điểm trên đường Nguyễn Tri Phương, còn đội hình lựu pháo, tên lửa Scud cơ động từ vị trí đóng quân về Trường đua F1 (cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình).
Người dân đứng hai bên đường cầm cờ Tổ quốc vẫy chào đoàn xe.
Cũng trong tối 19/8, khoảng 22h30, đoàn xe pháo lễ di chuyển qua đường Lê Đức Thọ, tập kết tại Sân vận động Mỹ Đình.
15 khẩu pháo 105mm phục vụ A80 được tập kết tại trận địa pháo tại Sân vận động Mỹ Đình.
Gần 23h, đoàn xe thứ nhất đi từ Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 đi qua khu vực Sân vận động Mỹ Đình.
Ít lâu sau đoàn xe thứ hai gồm tên lửa Scud và lựu pháo, pháo phản lực BM-21 nối đuôi nhau tập kết tại Sân vận động Mỹ Đình.
Tổ hợp tên lửa đạn đạo đất đối đất Scud-B, ra đời từ năm 1962, là loại tên lửa đạn đạo huyền thoại cuối thế kỷ XX.
Đến rạng sáng 20/8 đoàn xe từ Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 về đến Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng ở đường Nguyễn Tri Phương.
Các xe thiết giáp XTC-02, BTR-60PU cơ động di chuyển vào bên trong Sở Chỉ huy.
Sau khi đến đường Nguyễn Tri Phương, pháo tự hành được kiểm tra, gỡ bỏ các tấm che để di chuyển vào trong Sở Chỉ huy.
Pháo tự hành Su-152 là loại vũ khí có khả năng diệt xe tăng, với nòng pháo 152mm, viên đạn nổ phá nặng 34-43kg, tạo ra sức công phá khủng khiếp.
Các dòng xe tăng T-55, T-54B huyền thoại, những pháo đài vững chãi với hệ thống pháo, súng máy phòng không uy lực.
Trước đó rạng sáng 19/8, dưới cơn mưa lớn, các đoàn xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất, cùng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 cũng cơ động di chuyển đến Sở Chỉ huy.
Bình luận