Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội

Thứ Ba, 14/10/2025 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, đặc biệt giờ cao điểm sáng, khiến giao thông tê liệt, người dân di chuyển khó khăn.

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 1

Mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng 14/10 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Trong giờ cao điểm, mưa lớn tiếp tục đổ xuống làm giao thông tê liệt, dân công sở khó khăn.

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 2
Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 3

Nhiều xe máy phải len lỏi qua từng khe hẹp giữa các làn ô tô để di chuyển.

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 4

Người dân phải chờ tới 3 nhịp đèn mới có thể di chuyển qua tuyến đường này một cách thuận lợi.

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 5

Mưa dông kèm gió lớn làm tầm nhìn hạn chế, gây nhiều khó khăn cho người dân khi di chuyển.

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 6
Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 7

Tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành, mật độ phương tiện dày đặc khiến khu vực này rơi vào tình trạng kẹt cứng, các xe di chuyển khó khăn qua từng mét đường.

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 8

Cùng thời điểm, tại phố Chùa Hà, mưa lớn và mật độ phương tiện dày đặc khiến giao thông gần như tê liệt, các xe phải nhích từng chút để di chuyển.

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 9

Để thoát cảnh tắc đường, nhiều người dân bất chấp lao lên vỉa hè để di chuyển.

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 10

Giao thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu gần như tê liệt, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 11
Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 12

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 13

Tương tự, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, các phương tiện di chuyển chậm chạp, gặp nhiều khó khăn trong sáng nay.

Dân công sở vất vả 'bò từng mét' giữa mưa tầm tã ở Hà Nội - 14

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Minh Đức
