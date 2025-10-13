Sóng 'nuốt' đường bêtông, 'ngoạm' bật gốc phi lao, công phá bờ biển Hội An

Mùa mưa bão năm nay, người dân phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) lại đối mặt với nỗi lo mang tên sạt lở khi ngày qua ngày sóng lớn vẫn cuộn trào, công phá dữ dội bờ biển.
Theo người dân địa phương, tầm 1 tháng trở lại đây, hàng trăm mét bờ biển Hội An (đoạn thuộc khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây) liên tục bị đặt trong tình trạng báo động do sóng dữ "ngoạm" sâu vào bờ, gây xói lở nặng.
Nước biển dâng cao, nhấn chìm những bao cát khổng lồ vốn mang nhiệm vụ chắn sóng.
Sau khi "xuyên phá" lớp kè được dựng lên từ những bao cát "khủng", sóng lớn "ngoạm" bật gốc phi lao và tiếp tục "ăn" sâu vào bờ.
Dãy cọc tre yếu ớt vẫn đang oằn mình chống chịu trước sức công phá của sóng biển.
Những ngày gần đây, vệt sạt lở kéo dài khoảng 50m (nằm ngay sau một homestay kết hợp quán cà phê trên đường Nguyễn Phan Vinh) đang có dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng. "Đoạn bờ biển này bị phá tan hoang từ đợt mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 10 hồi cuối tháng 9. Cách đây 4 ngày, mưa trút xối xả kết hợp sóng biển dâng khiến xói lở ăn sâu vào trong bờ thêm 4-5m. Hiện tại, vị trí sạt lở đã áp sát khu vực kinh doanh cà phê, nước giải khát của cơ sở" - một người dân trú khối Tân Thành cho hay.
Theo quan sát của PV, một đoạn đường bằng bêtông dẫn lối ra vị trí xói lở cũng đã bị nước biển cuốn sập, vỡ ra thành từng mảng.
Tấm biển cảnh báo "Khu vực sạt lở nguy hiểm, cấm lại gần" (được chính quyền địa phương dán trên thân cây phi lao) giờ đã nằm trên bãi cát khi cây phi lao bị sóng "ngoạm" bật gốc.
Lãnh đạo UBND phường Hội An Tây cho hay vị trí sạt lở nằm tiếp giáp với dự án kè ngầm trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam cũ làm chủ đầu tư. Trước thực trạng này, phường đã báo cáo UBND TP Đà Nẵng, Sở NN&MT để có hướng xử lý.
