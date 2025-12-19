Đắk Lắk khởi công, khánh thành 3 dự án trọng điểm

(VTC News) -

Sáng 19/12, hòa chung không khí của cả nước, tỉnh Đắk Lắk tổ chức đồng loạt lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án, công trình trọng điểm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, dự án được khởi công sáng nay là Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 4.998 tỷ đồng.

Lễ khởi công Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Cù Lao Mái Nhà.

Dự án này được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của tỉnh.

Bối cảnh của dự án.

Cùng thời điểm, tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, có tổng mức đầu tư 1.841 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 cũng được thông xe kỹ thuật trong sáng nay, với tổng mức đầu tư 6.165 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực Tây Nguyên.

Bên cạnh các công trình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức lễ khởi động hai dự án nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn.

Dự án 1 là khu nhà ở xã hội tại xã An Phú (nay là phường Bình Kiến) với quy mô khoảng 2.270 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 2.584 tỷ đồng; chủ đầu tư là Công ty cổ phần Cloud Land.

2 dự án nhà ở xã hội ở phía Đông Đắk Lắk được khởi động.

Dự án 2 là khu nhà ở xã hội phía bắc đường Trần Phú (phường 9, TP Tuy Hòa cũ, nay là phường Tuy Hòa) với quy mô chung cư 13 tầng, khoảng 480 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 548 tỷ đồng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam đại diện liên danh chủ đầu tư.

Việc đồng loạt triển khai, đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm trong sáng nay thể hiện quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển bền vững, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.