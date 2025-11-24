Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ, đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung và ủng hộ ít nhất một ngày lương để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ đồng bào. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống Nhân dân, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ quán triệt là không cầu toàn, không nóng vội và đừng bỏ lỡ cơ hội trong lúc Nhân dân, các địa phương đang rất cần.

Thủ tướng nêu rõ, phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, cơ quan, phát huy tinh thần chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi chủ thể liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm để hành động, triển khai công việc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ủng hộ đồng bào. (Ảnh: VGP)

Từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tiếp phải chống chịu với cơn bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử trong nhiều năm qua.

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

Thủ tướng đã có nhiều công điện, chủ trì nhiều cuộc họp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung ứng phó mưa bão từ sớm, từ xa với tinh thần chủ động, quyết liệt, phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.

Thủ tướng cũng thành lập các đoàn do Thủ tướng, các Phó Thủ tướng trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó ở các địa phương bị ảnh hưởng; phân công các Phó Thủ tướng trực tiếp phụ trách từng địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ủng hộ đồng bào. (Ảnh: VGP)

Thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ gây ra rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính đợt mưa lũ từ 16/11 đến nay tại 4 tỉnh đã làm 102 người chết, mất tích; 332 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 933 nhà bị hư hỏng.

Thiên tai cũng khiến trên 82 nghìn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.120 ha thủy sản thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông kết nối và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị sạt lở hư hại nặng; thiệt hại về tài sản của người dân (phương tiện giao thông, thiết bị điện, đồ dùng sinh hoạt gia đình...) bị ngập lũ hư hại nhiều khó có thể thống kê đánh giá đầy đủ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ủng hộ đồng bào. (Ảnh: VGP)

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên khoảng trên 13.000 tỷ đồng, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, đưa sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.