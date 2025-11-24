Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt

Trong những ngày vừa qua, mưa lũ lịch sử, "lũ chồng lũ", "bão chồng bão" gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác. Mặc dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống bão, giảm nhẹ thiên tai, nhưng do mưa rất to, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê chưa đầy đủ đã có 91 người tử vong, 11 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm nghìn ha hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi... Những thiệt hại này để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho cả nước, đặc biệt là địa phương vùng bị thiên tai.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và các lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham gia quyên góp với tinh thần tự nguyện, mỗi người đóng góp tối thiểu một ngày lương nhằm giúp người dân các địa phương vùng bão lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Số tiền quyên góp được Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp nhận, tổng hợp chuyển về Ban vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đây là tinh thần nhân ái, là sự sẻ chia của cán bộ, công chức và người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng thời cũng gửi gắm thông điệp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói riêng, Đảng, Chính phủ và Nhân dân cả nước nói chung, luôn sát cánh cùng đồng bào vùng lũ lụt, giúp họ vượt qua những ngày khó khăn, để sớm trở lại cuộc sống bình thường.