Đắk Lắk: Cứu cặp vợ chồng già và bé 2 tuổi kẹt trong ngôi nhà bị bão giật sập

(VTC News) -

Ba người dân mắc kẹt trong căn nhà bị bão kéo sập được đưa đến nơi an toàn.

Tối 6/11, lãnh đạo phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng và người dân vừa kịp thời giải cứu 3 người bị mắc kẹt trong căn nhà sập do gió lớn.

Khoảng 19h30, nhiều người dân phường Sông Cầu gọi điện báo nhà bị sập, trong đó có một căn đối diện Trại giam Long Bình, thuộc tổ dân phố Long Bình. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng ứng trực của Sở chỉ huy tiền phương đặt tại UBND phường nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu nạn.

Ba người trong căn nhà sập, gồm đôi vợ chồng hơn 60 tuổi và cháu bé 2 tuổi, được giải cứu an toàn và đưa đến khu tập thể trú ẩn tạm thời.

Ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Phước Lý, phường Sông Cầu, cho biết hiện gió vẫn rất mạnh, nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối ngã đổ, trong đó có một nhà an toàn ở tổ Phước Lý bị gió giật tung la phông.

“Hiện gió quá lớn, chúng tôi chưa thể cơ động ngay để giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng. Lực lượng đang chờ thời tiết ổn định hơn để tiếp cận hiện trường”, ông Thao nói.

Lốc xoáy xuất hiện ở Quảng Ngãi.

Dự báo đến 22h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi di chuyển trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần, cường độ cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rất nguy hiểm) ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk.

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Lúc 4h ngày 7/11, tâm bão số 13 nằm trên khu vực Nam Lào, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Đến 16h ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía Đông của Thái Lan, suy yếu thành vùng áp thấp.