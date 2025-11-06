Dân Quảng Ngãi thuê khách sạn tránh bão, Đà Nẵng cấm người lên Sơn Trà

(VTC News) -

Ghi nhận lúc 15h30, tại phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) có gió giật rất mạnh, mưa xối xả. Tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn phường vắng lặng, chỉ còn một vài xe tải đường dài qua lại. Phường Sa Huỳnh là 1 trong 7 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng của bão số 13.

Quảng Ngãi hiện bắt đầu có mưa to, tàu thuyền được neo đậu tại các vị trí an toàn để tránh bão

Chiều cùng ngày, nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở trung tâm phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) kín khách đặt phòng. Một số người dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt, nhà không kiên cố cho biết, nghe tin bão đổ bộ trong đêm, họ khẩn trương chằng néo lại nhà cửa rồi đi thuê phòng ở khách sạn tránh trú.

Một người dân ven biển Quảng Ngãi cho biết: “Nhà tôi xây dựng kiên cố, có gác lửng nhưng nghe cơn bão này rất lớn nên không dám ở. Gia đình tôi và một số hộ ở gần đi thuê nhà nghỉ cho an toàn”.

Người dân Quảng Ngãi thuê khách sạn, nhà nghỉ để tránh bão. (Ảnh: Thanh Tùng)

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, địa phương thành lập 4 sở chỉ huy ở các khu vực trọng điểm. Các sở chỉ huy được trang bị xe thiết giáp, thuyền, xe vận tải, thiết bị cứu hộ sẵn sàng ứng cứu người dân. Tỉnh Quảng Ngãi lên phương án di dời 26.700 hộ dân với 90.000 nhân khẩu trước khi bão số 13 đổ bộ.

Tại TP Đà Nẵng, thời tiết có mưa to, khu vực ven biển đã có gió nhẹ, sóng lớn. Ghi nhận tại biển Mân Thái, phường Sơn Trà, sóng biển đã cao 0,5-1m, liên tục vỗ vào bờ nhưng vẫn có người dân đi dạo và câu cá. Nhiều khách sạn ven biển Mân Thái cũng chằng chống cửa cẩn thận để tránh gió bão gây hư hại tài sản.

Mây đen từ hướng bán đảo Sơn Trà được gió thổi về phía trung tâm TP Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, ven biển Đà Nẵng sẽ có nước dâng do gió mạnh, cao 0,5-1m. Đơn vị này cảnh báo, đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Đà Nẵng rào chắn, bố trí người ứng trực cấm người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà.

Đến 16h, thời tiết ven biển Đà Nẵng đã có gió mạnh từng cơn.

Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã ra thông báo cấm người dân, du khách tắm biển để đảm bảo an toàn. UBND phường Sơn Trà cũng huy động các lực lượng chốt chặn, không cho người, phương tiện đi lên bán đảo Sơn Trà (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ).