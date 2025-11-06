Rùng mình sóng biển gần chục mét ở Gia Lai, Đắk Lắk trước khi bão Kalmaegi đổ bộ

Khu vực đảo Cù Lao Mái Nhà (xã Ô Loan) sóng biển dâng cao từ 4-6m.
Tại phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk) sóng biển cao gần 10m uy hiếp nhà dân. Hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc sơ tán người dân đến nơi an toàn trước 15h cùng ngày.
Tại nhiều khu vực ven biển, cửa sông, đồi dốc được xác định có nguy cơ cao bị ảnh hưởng trực tiếp khi bão Kalmaegi đổ bộ. Dù chính quyền đã liên tục vận động, tuyên truyền, vẫn còn một số hộ dân cố tình ở lại để trông coi tài sản, chằng chống lồng bè, nhà cửa.
