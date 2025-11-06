Bão số 13 Kalmaegi quần thảo, hé lộ thời điểm nguy hiểm nhất

(VTC News) -

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định các tác động của bão số 13 Kalmaegi.

Lúc 18h ngày 6/11, tâm bão số 13 Kalmaegi nằm trên vùng ven bờ biển Đắk Lắk - Gia Lai và có dấu hiệu giảm cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa mưa to, lượng mưa có nơi trên 100mm như: Trạm An Xuân (Đắk Lắk) 162mm, Bồng Sơn (Gia Lai) 146mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 119mm...

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến 22h là thời điểm nguy hiểm nhất.

Bão số 13 đã giảm cấp, vị trí tâm bão trên vùng ven bờ biển Đắk Lắk - Gia Lai. (Nguồn: NCHMF)

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, đây là cơn bão rất mạnh, đi kèm với gió mạnh là sóng biển và nước dâng.

Nước dâng kết hợp trong thời kỳ triều cường gây nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp ven biển. Sóng biển với độ cao 4-6m ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể lật đổ tàu thuyền, làm vỡ các lồng bè.

"Năm 2017, bão Damrey có cường độ thấp hơn cơn bão này nhưng đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản ở ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Bà con đặc biệt lưu ý đến nguy cơ sóng biển do cơn bão này gây ra", ông Hiển thông tin.

Dự báo đến 22h ngày 6/11, bão số 13 Kalmaegi di chuyển trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần, cường độ cấp 10, giật cấp 12. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (rất nguy hiểm) ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk.

Rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Lúc 4h ngày 7/11, tâm bão số 13 nằm trên khu vực Nam Lào, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Đến 16h ngày 7/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía Đông của Thái Lan, suy yếu thành vùng áp thấp.

Do tác động của bão số 13, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 8-11, sóng biển cao 4-7m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Bắc Đà Nẵng và Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-8, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk nước dâng do bão cao 0,5-1m. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An 1m, Sơn Trà 1,2m, Hội An 1,3m, Dung Quất 1,5m, Quy Nhơn 1,2m, Tuy Hoà 1,1m.

Với vùng ven biển từ Nam Quảng Trị - Đắk Lắk, cần đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15. Khu vực Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Thời gian gió mạnh nhất là từ chiều tối đến đêm 6/11.

Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.