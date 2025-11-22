Đại tướng Phan Văn Giang: Tin tưởng Gia Lai sẽ cùng nhau đứng dậy sau mưa lũ

Người dân Gia Lai bày tỏ tình cảm yêu mến đặc biệt dành cho Đại tướng Phan Văn Giang.
Ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác Trung ương đến thăm người dân các xã chịu thiệt hại do lũ tại Gia Lai, gồm Tuy Phước, Tuy Phước Đông…
Đại tướng Phan Văn Giang tới thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ngập nặng tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước).
Đại tướng Phan Văn Giang trao quà tặng cho người dân bị thiệt hại do lũ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời động viên, chia sẻ sâu sắc tới bà con vùng lũ, mong người dân sớm vượt qua khó khăn và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng chính quyền địa phương.
Đại tướng yêu cầu chính quyền tỉnh Gia Lai tuyệt đối đảm bảo không để người dân nào thiếu thốn hay bị cô lập mà không nhận được hỗ trợ kịp thời.
Ngoài ra, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ Gia Lai 20 tỷ đồng; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi và 2.500 màn tuyn đơn; TP. Hà Nội hỗ trợ 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Trong chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn và tin tưởng người dân Gia Lai tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia lẫn nhau để sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
