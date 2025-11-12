Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7 tại Tây Ninh

(VTC News) -

Chiều 12/11, tại tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam...

Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 10 tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Sư đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương kết quả của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 đạt được từ đầu năm đến nay. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, ông yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cần tập trung rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2025, kịp thời bổ sung các công việc mới phát sinh; tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tham mưu, xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và khu vực biên giới.

Sư đoàn phải thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn; bảo đảm an toàn hệ thống kho tàng, phòng, chống cháy nổ; tích cực kiểm tra hệ số kỹ thuật, bảo đảm khả năng cơ động của các loại phương tiện xe, pháo...

Chỉ huy Sư đoàn 5 đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cùng đoàn công tác thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ Sư đoàn 5.