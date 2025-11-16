Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thái Nguyên

Năm 2025, tổ dân phố Đông ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bà con giữ vững nếp sống đoàn kết, tương trợ, cùng góp công, góp sức xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp.

Đại tướng Phan Văn Giang chung vui với Nhân dân Tổ dân phố Đông, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Đến nay, tổ dân phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là thành quả được gây dựng từ sự đồng tâm, hiệp lực của toàn cộng đồng.

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 vừa qua, tổ dân phố Đông là một trong những khu vực bị ngập sâu, thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu. Nhưng cũng trong thời điểm gian khó nhất, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại được thể hiện trọn vẹn.

Bà con chia sẻ với nhau từng suất ăn, từng vật dụng thiết yếu, nhường chỗ ở tạm và cùng nhau dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Chính sự hỗ trợ kịp thời ấy đã giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Ghi nhận những nỗ lực của địa phương, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của nhân dân tổ dân phố Đông, cũng như bà con phường Linh Sơn.

Đại tướng mong muốn Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hiếu học và cách mạng; chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, tổ dân phố Đông và phường Linh Sơn sẽ tiếp tục bứt phá, trở thành điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn bà con tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân khu 1, Bộ Tư lệnh 86 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các hộ bị ảnh hưởng bởi bão số 11 trên địa bàn.

Đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống đoàn kết của cộng đồng, mà còn là thời điểm để ghi nhận những nỗ lực, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ an ninh và phục hồi sau thiên tai.