Nhìn lại những hình ảnh tàn phá khủng khiếp của bão số 10 Bualoi

Cơn bão số 10 (Bualoi) trở thành một trong những thảm họa thiên tai khốc liệt nhất nhiều năm qua. Chỉ sau vài ngày càn quét, bão cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã khiến 51 người thiệt mạng, 14 người mất tích và 164 người khác bị thương, trải dài từ miền núi phía Bắc đến ven biển miền Trung.
Thiên tai làm hơn 172.000 ngôi nhà hư hỏng, gần 90.000 ha lúa và hoa màu bị phá nát, 1.500 điểm trường bị ảnh hưởng, giao thông tê liệt tại 7.600 vị trí.
Thiệt hại kinh tế ước tính gần 16.000 tỷ đồng, trong đó riêng Hà Tĩnh gánh chịu con số kỷ lục 6.000 tỷ. Toàn cảnh tang thương ấy đã khắc họa rõ nét sự tàn phá khủng khiếp của một cơn bão được đánh giá là “dị thường” và để lại nỗi đau trong lòng hàng triệu người dân.
Tại Hà Tĩnh, bão số 10 Bualoi đổ bộ vào tối 28/9 và quần thảo suốt hơn 12 giờ. Bão Bualoi được đánh giá là cơn bão có phạm vi gió mạnh trên địa bàn lớn nhất từ trước đến nay.
Bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh ghi nhận gió giật cấp 14 trên toàn tỉnh - mạnh nhất từ trước đến nay. Nghệ An cũng chịu gió giật cấp 13-14, thời gian bão duy trì 6-8 giờ. Đặc biệt, tại Lộc Hà (Hà Tĩnh), bão quần thảo suốt 2 giờ, gây thiệt hại nặng nề.
Sau bão số 10, làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) hiện ra xơ xác, mái tôn cong vênh, tường nhà nứt gãy, hàng rào bê tông đổ sập nằm ngổn ngang bên tuyến đê chắn sóng vốn đã nhiều lần chắp vá. Khung cảnh tan hoang ấy khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng không khỏi bàng hoàng.
Chỉ trong một đêm, hàng trăm ngôi nhà ở Cửa Nhượng bị tốc mái, hỏng hóc nặng nề.
Tại Nghệ An, sau nhiều giờ quần thảo, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Rạng sáng 29/9, nhiều tuyến phố trở nên hoang tàn vì la liệt cây xanh bật gốc, các công trình đổ rạp, mái tôn bay tứ tung...
Mưa lớn, gió giật dữ dội đã quật ngã hàng loạt cây xanh, cột điện và làm hư hỏng nhiều tuyến đường. Nhà dân và công trình công cộng cũng bị hư hại nghiêm trọng.
Khung cảnh cũng ngổn ngang sau bão số 10. Hàng loạt cây xanh bị đổ rạp, thậm chí bật gốc. Nhà hàng bị tàn phá, biển hiệu hư hại. Nền đường cũng bị cày xới, chứng tỏ cường độ mạnh của bão.
Tại Ninh Bình, cơn lốc xoáy quét qua vùng ven biển thuộc huyện Nghĩa Hưng rạng sáng 29/9. Chỉ trong ít phút, gió dữ đã khiến 9 người thiệt mạng, 37 người bị thương, hàng loạt nhà cửa và công trình hạ tầng bị hư hại, tốc mái.
Xã Quỹ Nhất là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lốc xoáy này.
Theo thống kê sơ bộ, tại xã có 4 người tử vong, 4 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoặc sập hoàn toàn. Những con số này chỉ là một phần trong bức tranh tang thương rộng lớn ở Ninh Bình.
Tại Lào Cai, nước lũ sông Hồng sáng 30/9 dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân, có nơi ngập tới nóc tầng 1, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân.
Qua quan sát của người dân phường Yên Bái, chỉ trong vòng vài tiếng, nước đã dâng với tốc độ nhanh hiếm thấy. Tới rạng sáng 30/9, đường sá nhiều nơi bị ngập sâu, xe cộ không thể di chuyển, nhiều hộ dân rơi vào cảnh bị cô lập tạm thời.
Một ngày sau, nước bắt đầu rút, để lại lớp bùn dày phủ kín các tuyến phố, khiến việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn.
Tại đường Mai Hắc Đế, Thanh Niên, Hồ Xuân Hương, Lê Lợi..., lớp bùn dày gần nửa mét trải khắp mặt đường, nhiều đoạn còn vướng rác và các vật dụng cuốn theo nước lũ.
Để hỗ trợ người dân, hơn 350 chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được huy động, phối hợp cùng lực lượng dân quân và người dân tại các tuyến phố trọng điểm. Máy xúc, xe tải cũng được sử dụng để chuyển bùn và rác đến điểm tập kết.
Công an tỉnh Lào Cai cũng huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị và Công an các phường xuống các địa bàn nước rút, cùng với Nhân dân tổ chức dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất tại các tuyến đường bị ngập úng, vệ sinh, làm sạch môi trường
Tại Tuyên Quang, mưa lũ từ đêm 29/9 đến ngày 1/10 khiến nhiều khu vực tại Tuyên Quang ngập sâu. Đến nay địa phương này ghi nhận 8 người chết và mất tích, hơn 4 nghìn căn nhà bị ngập.
Hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi gây mưa lớn kéo dài suốt 3 ngày qua khiến nhiều khu vực ở Tuyên Quang chìm trong nước lụt, trong đó phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Vị Xuyên bị ngập nặng nhất.
Hình ảnh Tuyên Quang nước ngập mênh mông, không thể phân biệt đâu là đường, đâu là sông.
