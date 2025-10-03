Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

(VTC News) -

Sáng 3/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, tập thể Văn phòng Chính phủ và cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra với tinh thần tương thân, tương ái, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "lá lành đùm lá rách".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. (Ảnh: VGP)

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 6h ngày 3/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 51 người chết, 14 người mất tích, 164 người bị thương; 349 nhà sập, đổ; 172.104 nhà hư hỏng, tốc mái; 65.820 nhà ngập.

Cùng đó, 88.999ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị thiệt hại; 2.265 con gia súc, 519.713 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 17.002 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.486 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại...

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng (Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 150 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Hải Phòng 16 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng).

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. (Ảnh: VGP)

Trước nguy cơ tiếp tục bị tác động của bão lũ trong những ngày tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải thần tốc hơn nữa, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, ưu tiên trọng tâm, trọng điểm để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm cuộc sống nhân dân trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách", "lá rách ít đùm lá rách nhiều" huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm và đồng bào, đồng chí, cộng đồng doanh nghiệp cùng sẻ chia, hỗ trợ Nhân dân vùng bị thiên tai vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống với tinh thần "ai có gì giúp nấy", "ai có của giúp của, ai có công giúp công", "ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít", "một miếng khi đói bằng một gói khi no".