Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Phát biểu tại cuộc quyên góp, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi. (Ảnh: Dangcongsan.vn)

Để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Các tỉnh, thành phố huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên và phương tiện kịp thời phối hợp, triển khai công tác tìm kiếm, hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ.

Các địa phương phải bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Tổng Bí thư đề nghị khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau; huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục…nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Tổng Bí thư lưu ý các địa phương cần chủ động ứng phó bằng cách theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông báo và cảnh báo cho người dân, xây dựng phương án phòng, chống theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Theo thống kê sơ bộ (tính đến 17h ngày 2/10), bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm 49 người chết, 16 người mất tích, 153 người bị thương.

Cùng đó là 200 nhà sập, đổ; 169.228 nhà hư hỏng, tốc mái; 64.816 nhà ngập; 80.606ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập, thiệt hại; 21.32 con gia súc, 496.835 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 16.825 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.458 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại...

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 12.799 tỷ đồng (Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 85 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Hải Phòng 16 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng).

Trong khi đó, chiều 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Bualoi gây ra.

Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương cũng công bố danh sách 17 tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 với tổng số tiền là 265 tỷ đồng.

Trong đó, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất - mỗi tỉnh nhận 30 tỷ đồng. Ninh Bình và Thanh Hóa nhận 20 tỷ đồng. Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi địa phương 15 tỷ đồng. Các tỉnh còn lại được hỗ trợ 10 tỷ đồng.