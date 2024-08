Đại tá Trần Xuân Ánh làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

(VTC News) -

Ngày 15/8, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Xuân Ánh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tại buổi công bố quyết định, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho rằng, trong thời gian làm Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Đại tá Trần Xuân Ánh đã thể hiện lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, quyết liệt, khoa học, hiệu quả, thường xuyên có nhiều đổi mới, sáng tạo để nâng cao các mặt công tác công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa, chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đại tá Trần Xuân Ánh đã cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu công tác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ghi nhận, đánh giá rất cao những kết quả, sự đóng góp tích cực của tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đứng đầu là Đại tá Trần Xuân Ánh đã xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo lực lượng công an toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Xuân Ánh (SN 1975), quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực và trách nhiệm với công việc.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Đại tá Trần Xuân Ánh đã trải qua nhiều vị trí công tác. Tháng 10/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an). Tháng 10/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.