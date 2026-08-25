Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm Quảng Trị

Chiều nay 25/8, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tiếp đón và làm việc với bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đây là một trong những chuyến đi công tác tại tỉnh, thành phố đầu tiên của bà Jennifer Wicks ở trên đất nước Việt Nam.

Quảng Trị đề xuất hợp tác với Hoa Kỳ về năng lượng, AI và công nghệ

Tại cuộc gặp với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Jennifer Wicks, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã gửi lời chúc mừng nhiệm kỳ mới và giới thiệu tổng quan về tỉnh Quảng Trị sau khi sáp nhập.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đón tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh 4 đột phá chiến lược của tỉnh Quảng Trị gồm: năng lượng, nông nghiệp xanh - sạch, du lịch và logistics. Dù còn đối mặt với thách thức trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh (bom mìn, chất độc hóa học), tỉnh Quảng Trị cam kết tạo môi trường đầu tư an toàn, đồng thời mong muốn bà Đại sứ kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ (về công nghiệp nặng, công nghệ, AI, vật liệu mới) đến tìm hiểu và hợp tác phát triển tại địa phương.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks.

Theo ông Lê Hồng Vinh, những năm qua, Hoa Kỳ cùng với các tổ chức đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị trong rà phá bom mìn, vật liệu nổ, xử lý về môi trường. Tuy nhiên, hiện đâu đó trên vùng đất này vẫn còn vật liệu nổ sót lại. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị mong muốn:

“Đây là lần đầu tiên trong chuyến thăm các địa phương thì sau một thời gian, có thể là nửa năm sau hoặc một năm sau, khi Đại sứ có đầy đủ các tư liệu, số liệu, những hoạch định về chiến lược, rất mong bà tiếp tục quay lại Quảng Trị để cùng với chúng tôi trao đổi, thảo luận những vấn đề về phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Trị”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Jennifer Wicks đặt ưu tiên rất cao trong chuyến công tác tỉnh Quảng Trị lần này. Một trong những nội dung trọng tâm tiếp theo đó là việc tăng cường hợp tác thương mại, cũng như đảm bảo phát triển kinh tế và giao thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong đó bao gồm cả việc thúc đẩy quan hệ nhân dân và thúc đẩy tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực.

Bà Jennifer Wicks trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của UBND tỉnh Quảng Trị dành cho các chương trình hợp tác, điển hình là chương trình Bạn bè Thái Bình Dương và Đối tác Thái Bình Dương vào tháng 6 năm nay. Đại sứ Hoa Kỳ cũng khẳng định, các hoạt động này không chỉ thắt chặt mối quan hệ mà còn nâng cao năng lực của Việt Nam trong cứu hộ khẩn cấp và phòng chống thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh các chương trình này chính là nền tảng của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Bà cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh trong suốt nhiệm kỳ của mình.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks tặng quà lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quân nhân mất tích, sẵn sàng chia sẻ thêm về công nghệ và kiến thức chuyên môn trong thời gian tới.

“Các chương trình khắc phục hậu quả sau chiến tranh là nền tảng tạo nên mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày nay. Và trước khi tôi rời Hoa Kỳ đến Hà Nội, tôi cũng đã cam kết với các lãnh đạo của Hoa Kỳ rằng tôi sẽ tiếp tục cống hiến và thúc đẩy các dự án khắc phục hậu quả sau chiến tranh trong nhiệm kỳ của tôi là Đại sứ tại Việt Nam”, bà Jennifer Wicks khẳng định.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung