Cầu treo Philippines rung lắc dữ dội trong siêu bão Fung-wong

(VTC News) -

Một cây cầu treo ở Camaligan, Camarines Sur, Philippines lắc lư do gió mạnh từ siêu bão Fung-wong ngày 9/11. (Nguồn: Philippines News Agency)

Một cây cầu treo ở thị trấn Camaligan, tỉnh Camarines Sur bị rung lắc mạnh vào Chủ nhật (9/11), khi siêu bão Uwan (tên quốc tế Fung-wong) quét qua miền nam đảo Luzon với sức gió dữ dội và mưa lớn. Trong đoạn video do Fronie Amador ghi lại, được đăng tải trên Philippines News Agency, cây cầu treo chao đảo dữ dội, các sợi cáp căng ra khi gió giật mạnh, trong khi mưa xối xả. Chưa có thông tin chính thức về thiệt hại cây cầu.

Bão Fung-wong tàn phá miền bắc Philippines trong đêm, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và cô lập một số thị trấn.

Hơn một triệu người sơ tán trước khi Fung-wong đổ bộ vào thị trấn Dinalungan, tỉnh Aurora, miền đông Philippines, với cường độ siêu bão vào đêm Chủ nhật. Bão cũng tấn công nhiều khu vực trên đảo Luzon, hòn đảo chính của Philippines, với gió mạnh, mưa lớn và sóng lớn suốt đêm.

Một số hình ảnh bão đổ bộ.

Các trận bão liên tiếp gây thiệt hại tại Philippines và Đông Nam Á.

Một số khu vực bị mất điện do bão ở Philippines.

Khoảng 1 triệu người đã phải sơ tán.

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão.