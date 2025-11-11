Tin bão số 14 Fung-Wong mới nhất: Giảm còn cấp 12, giật cấp 15

(VTC News) -

Tin bão số 14 Fung - Wong

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 4h ngày 11/11, vị trí tâm bão số 14 Fung-Wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 Fung-Wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Bão duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 14 Fung - Wong. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 13/11, bão Fung-Wong trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), đổi hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Đến 16 cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển nhanh hơn theo hướng Đông Bắc, tốc độ 25km/h, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 14 Fung-Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 11/11

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 28°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28°C, phía Nam 28-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.