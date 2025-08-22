Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I: Cơ hội mới cho sự phát triển

Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh gồm 34 nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 nhân sự.
Ông Phạm Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Tuấn Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Võ Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.
Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, xanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.
Cụ thể, phấn đấu GRDP tăng bình quân 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD, tỷ lệ đô thị hóa trên 45%. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 34 xã đạt chuẩn nâng cao; đón khoảng 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.
Nhiệm vụ dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp năng lượng tái tạo - công nghiệp xanh; nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; dịch vụ cảng-logistics; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển đô thị nhanh và bền vững.
4 khâu đột phá gồm: Cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Bộ Chính trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư đột phá vào kết cấu hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính.
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Ngoài ra, Đảng ủy UBND tỉnh cần khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai cụ thể theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ mốc thời gian và nguồn lực. Cùng với đó, phân công trách nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả”; thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ.
Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng tham mưu về tăng trưởng, chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương hành chính và phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
