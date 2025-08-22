Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I: Cơ hội mới cho sự phát triển

Sáng 22/8, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức đại diện cho 10.813 đảng viên thuộc 74 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng, đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, sau khi tỉnh Gia Lai được thành lập theo quyết định của Trung ương, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển.

"Việc thành lập Đảng bộ UBND tỉnh là chủ trương đúng đắn, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong cơ quan hành chính Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", ông Phạm Anh Tuấn thông tin.

Đại hội lần này tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đại hội tạo dấu ấn quan trọng, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ UBND tỉnh, góp phần đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, Đảng bộ đã nỗ lực tham mưu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính và từng bước đưa chính quyền 2 cấp đi vào nền nếp.

"Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND tỉnh đứng trước nhiều thách thức như yêu cầu tăng trưởng nhanh, xanh, bền vững; đòi hỏi cao về chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tham mưu, siết chặt kỷ cương hành chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực", Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh gồm 34 nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 nhân sự.

Ông Phạm Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Tuấn Thanh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Võ Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.

Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, xanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Cụ thể, phấn đấu GRDP tăng bình quân 10-10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD, tỷ lệ đô thị hóa trên 45%. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 34 xã đạt chuẩn nâng cao; đón khoảng 18,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.

Nhiệm vụ dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp năng lượng tái tạo - công nghiệp xanh; nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; dịch vụ cảng-logistics; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển đô thị nhanh và bền vững.

4 khâu đột phá gồm: Cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Bộ Chính trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư đột phá vào kết cấu hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ngoài ra, Đảng ủy UBND tỉnh cần khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai cụ thể theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ mốc thời gian và nguồn lực. Cùng với đó, phân công trách nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả”; thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ.