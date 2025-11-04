Đại học nào có nhiều giáo sư, phó giáo sư nhất năm 2025?

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiều ứng viên đạt chuẩn nhất với 54 người, bao gồm 8 giáo sư và 46 phó giáo sư.

Các chuyên ngành có ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục này gồm: Công nghệ thông tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tâm lý học, Y học, Kinh tế.

Xét riêng theo các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiều ứng viên đạt chuẩn nhất với 2 giáo sư, 14 phó giáo sư; trường Đại học Công nghệ có 1 giáo sư, 11 phó giáo sư.

Đại học Quốc gia TP.HCM xếp thứ 2 với 51 người, bao gồm 8 giáo sư, 43 phó giáo sư. Xét riêng theo các đơn vị trực thuộc, các trường có nhiều ứng viên đạt chuẩn nhất là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Bách khoa…

Xếp thứ 3 là Đại học Bách khoa Hà Nội với 30 ứng viên đạt chuẩn. Trong đó, 3 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, 27 ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư.

Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược TP.HCM cùng đứng vị trí thứ 4 với 22 ứng viên đạt chuẩn.

Trong top 10, chủ yếu là các trường thuộc khối kỹ thuật và kinh tế. Ở khối y dược, ngoài trường Đại học Y Dược TP.HCM còn có trường Đại học Y Hà Nội với 18 tân giáo sư, phó giáo sư.

Năm 2025, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa họp và thông qua hồ sơ của 900 ứng viên, trong đó 71 ứng viên giáo sư, 829 ứng viên phó giáo sư. Con số này đã bao gồm cả ứng viên của hai ngành Quân sự và An ninh.

Như vậy, 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Xem danh sách các ứng viên được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 chi tiết TẠI ĐÂY.