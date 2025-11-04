Giáo sư trẻ nhất năm 2025 mới 39 tuổi, là phó giám đốc đại học top đầu Việt Nam

(VTC News) -

Giáo sư Trần Quốc Trung sinh năm 1986, quê tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Năm 2008, anh tốt nghiệp cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương và được giữ lại trường làm giảng viên. Ba năm sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Ngoại thương.

Năm 2012, anh Trung hoàn thành chương trình Thạc sĩ Luật, Kinh tế và Quản lý (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng) tại Đại học Lille 2, Cộng hòa Pháp. Anh tiếp tục bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học quản lý tại trường năm 2017.

Từ giảng viên trẻ, giáo sư Trung từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại trường Đại học Ngoại thương. Đến tháng 4/2020 (34 tuổi), anh được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương TP.HCM, giữ vị trí cho đến nay.

Cùng năm 2020, anh Trung được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư khi mới 34 tuổi. Đến năm 2025, anh được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua hồ sơ, trở thành giáo sư trẻ nhất khi mới 39 tuổi.

Giáo sư trẻ nhất năm 2025 Trần Quốc Trung (Ảnh: FTU)

Trong sự nghiệp nghiên cứu, Giáo sư Trần Quốc Trung công bố 64 bài báo khoa học, gồm 32 bài trên tạp chí quốc tế uy tín (26 bài là tác giả chính/duy nhất) và 31 bài trên các tạp chí trong nước.

Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của anh Trung gồm: Quản trị tài chính, quản trị công ty và quản trị rủi ro doanh nghiệp dưới tác động của môi trường kinh doanh; Kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Bên canh đó, Giáo sư Trung xuất bản 7 sách chuyên khảo, gồm 2 tác phẩm phát hành bởi nhà xuất bản quốc tế uy tín (một cuốn là tác giả chính toàn bộ, một cuốn viết 4 chương), 5 sách do các nhà xuất bản trong nước phát hành. Anh tham gia thực hiện 8 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó chủ nhiệm 1 đề tài cấp quốc gia, 1 đề tài quỹ Nafosted, 4 đề tài cấp cơ sở và là thành viên chính của 2 đề tài cấp tỉnh.

Ngoài công tác nghiên cứu, Giáo sư Trung tham gia xây dựng 3 chương trình đào tạo (2 bậc đại học, 1 bậc thạc sĩ) và chủ trì 2 chương trình nghiên cứu ứng dụng, gồm nghiên cứu về môi trường kinh doanh – quản trị tài chính doanh nghiệp và dự án ứng dụng quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 31000:2018 tại doanh nghiệp logistics.

Trong hơn 16 năm công tác, Giáo sư Trần Quốc Trung luôn được đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuẩn mực của nhà giáo. Anh tôn trọng đồng nghiệp, đối xử công bằng với người học và tuân thủ nghiêm các quy định của ngành và của Trường Đại học Ngoại thương.

Giáo sư Trung trực tiếp giảng dạy ở cả bậc đại học và sau đại học, và được Đại học New Brunswick (Canada) và Đại học Bedfordshire (Vương quốc Anh) công nhận đạt chuẩn giảng dạy trong các chương trình liên kết quốc tế. Phương pháp giảng dạy của anh chú trọng khuyến khích tư duy phản biện, phát huy tính sáng tạo và chủ động của người học.

Trong giai đoạn 2023-2024, các nhóm sinh viên do anh hướng dẫn đạt nhiều thành tích, nổi bật là giải Nhì cấp Bộ tại Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên đại học”, cùng 2 giải Nhất cấp Trường trong cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Với hơn 15 năm công tác tại trường Đại học Ngoại thương, Giáo sư Trần Quốc Trung được ghi nhận với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2022, bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2021. Ở vai trò phó giám đốc cơ sở II tại TP.HCM, anh phụ trách đào tạo và quản lý khoa học, có nhiều góp ý, tham gia hoạch đinh chính sách, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng nghiên cứu của trường.

Bên cạnh đó, anh là gương mặt quen thuộc đồng hành với nhiều giảng viên trẻ và sinh viên trong công bố khoa học, góp phần xây dựng môi trường học thuật năng động, thúc đẩy nghiên cứu tại cơ sở II trường Đại học Ngoại thương TP.HCM.

“Tôi nhận thấy bản thân đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhà giáo. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp, đổi mới phương pháp sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và kỹ năng quản lý.

Tôi luôn mong muốn hoàn thiện bản thân để xứng đáng với niềm tin của người học, sự tin cậy của đồng nghiệp và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của xã hội đối với nền giáo dục đại học”, Giáo sư Trần Quốc Trung cho biết.