900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025

(VTC News) -

Ngày 3/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 tổ chức phiên họp lần thứ 4 để thảo luận và bỏ phiếu với danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025, 1.073 ứng viên (100 ứng viên Giáo sư, 973 ứng viên Phó Giáo sư) nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại 117 Hội đồng Giáo sư cơ sở cơ sở.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá năng lực ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan và bỏ phiếu tín nhiệm, 1.014 ứng viên (93 ứng viên Giáo sư, 921 ứng viên Phó Giáo sư) được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn tại 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Sau đó, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025. Kết quả, 911 ứng viên (73 ứng viên Giáo sư, 938 ứng viên Phó Giáo sư) được đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Hội đồng giáo sư Nhà nước)

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước phối hợp với Thường trực các hội đồng kiểm tra, rà soát minh chứng và báo cáo Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Trên cơ sở đó, Hội đồng thảo luận công khai từng trường hợp, bầu ban kiểm phiếu và bỏ phiếu công nhận ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư.

Kết quả, chọn được 900 ứng viên đạt chuẩn, gồm 71 Giáo sư và 829 Phó Giáo sư với tỷ lệ đạt chung là 83,88% (71% với ứng viên Giáo sư và 85,2% với ứng viên Phó Giáo sư).

Như vậy, 11 ứng viên (2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm nay.

Theo quy trình hằng năm, các cơ sở giáo dục đại học lập hội đồng xét chọn ứng viên, trình lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Sau đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước chuyển hồ sơ sang các hội đồng ngành, liên ngành để thẩm định, loại hồ sơ không đủ điều kiện trước khi xem xét và thông qua danh sách đạt chuẩn.

Ứng viên muốn được xét công nhận phải là tác giả chính của 3-5 bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các danh mục khác do Hội đồng Giáo sư Nhà nước quy định.