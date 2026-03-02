Đại công trường cao tốc Nội Bài-Lào Cai vận hành '3 ca 4 kíp', tăng tốc ngày đêm

Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư, đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm ngay sau kỳ nghỉ Tết. Toàn bộ chiều dài 121,33km từ Km123+080 đến Km244+155 được tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm mục tiêu hoàn thành cơ bản trong năm 2026.
Theo thiết kế, mặt cắt tuyến sẽ được mở rộng từ 2 làn xe hiện hữu lên 4 làn, nền đường rộng 24m, bổ sung dải phân cách giữa nhằm nâng cao an toàn khai thác.
Bên cạnh đó, dự án bao gồm việc xây dựng thêm cầu, kéo dài các cống chui dân sinh và nghiên cứu đầu tư hầm dài khoảng 530m để tạo dư địa nâng cấp lên 6 làn xe trong tương lai.
Không khí thi công trên toàn tuyến đang diễn ra khẩn trương.
Phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên hai làn cũ, trong khi hai bên là hệ thống rào chắn, biển báo và đèn cảnh báo được bố trí liên tục.
Máy móc, thiết bị hoạt động sát làn xe đang khai thác, tạo nên hình ảnh một công trường vừa thi công vừa đảm bảo giao thông thông suốt.
Theo chia sẻ của đại diện Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc của VEC, các nhà thầu đã triển khai thi công ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Ban điều hành tổ chức kiểm tra tiến độ hằng ngày, cập nhật chi tiết từng hạng mục rào chắn và hệ thống báo hiệu. Do đặc thù vừa thi công vừa khai thác, yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh khối lượng nhưng không để xảy ra mất an toàn cho người lao động và phương tiện lưu thông.
Trong các hạng mục, hầm Đại Việt dài khoảng 530m được xác định là điểm then chốt. Công trình có quy mô 3 làn xe, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án.
Đại diện nhà thầu thi công Sông Đà 10 cho biết, đơn vị đã bố trí nhân lực làm việc liên tục theo phương án "3 ca 4 kíp", duy trì thi công cả ban ngày lẫn ban đêm, không bố trí ngày nghỉ.
Đến nay, hướng thi công phía Hà Nội đã đào được hơn 30m, vượt kế hoạch 7m. Ở phía Lào Cai, khối lượng đạt khoảng 45m, vượt 4m so với tiến độ đề ra. Tổng cộng hai mũi đã vượt 11m.
Theo đại diện nhà thầu, nếu tiến độ thi công hầm bị chậm sẽ ảnh hưởng dây chuyền tới các hạng mục khác, do đó nguồn lực đang được tập trung tối đa cho công trình này.
Trên toàn tuyến, nhịp thi công được duy trì xuyên suốt ngày đêm. Các mũi thi công nền đường, cầu và hệ thống thoát nước đồng loạt triển khai.
Lực lượng kỹ sư, công nhân làm việc theo ca kíp để tận dụng tối đa thời gian và mặt bằng đã bàn giao.
Đến thời điểm hiện tại, tổng sản lượng thực hiện đạt hơn 533 tỷ đồng, tương đương 10,12% giá trị hợp đồng, vượt tiến độ chung khoảng 5,58%.
Theo kế hoạch, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai gồm việc mở rộng đoạn tuyến từ Km 123+080 đến Km 244+155 với tổng chiều dài 121,33km sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026.
