Đường nối tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD ở TP.HCM sau gần 6 năm thi công

Sau gần 6 năm triển khai, dự án đường Long Sơn - Cái Mép, tuyến giao thông kết nối Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đang dần lộ diện với nhiều hạng mục đã hoàn thành, song vẫn chưa thể cán đích theo kế hoạch.
Dự án đường Long Sơn - Cái Mép được khởi công từ tháng 6/2020 là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (nay thuộc TP.HCM). Tuyến đường giữ vai trò then chốt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực Long Sơn với Cái Mép - Thị Vải, nơi tập trung nhiều khu phức hợp hóa dầu, khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm dịch vụ logistics quy mô lớn.
Theo thiết kế, tuyến đường dài 3,75 km, rộng 40,5 m, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.188 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến nối tiếp đường vào Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (xã Long Sơn), nơi đặt Tổ hợp hóa dầu Long Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD; điểm cuối giao với đường 991B (phường Tân Phước).
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khoảng 1 km đoạn đầu tuyến, khu vực nối vào Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, cơ bản hoàn thành với mặt đường được thảm nhựa, lắp đặt dải phân cách. Các đoạn còn lại đang trong quá trình thi công nền đường, hệ thống thoát nước và xử lý nền đất yếu.
Dự án được chia thành 6 gói thầu xây dựng. Trong đó, gói thầu số 39, gồm cầu Song Rạng và các đoạn đường dẫn, được đánh giá là hạng mục quan trọng nhất.
Cầu Song Rạng khởi công ngày 8/6/2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024, sau đó được gia hạn đến tháng 4/2025 nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích.
Phần đường bộ thuộc gói thầu này khởi công từ tháng 11/2021, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024, được gia hạn đến tháng 6/2025 song hiện cũng chưa hoàn tất.
Các gói thầu phần đường còn lại gồm số 38, 40, 41, 42 và 51 mới chỉ cơ bản hoàn thành nền đường, hệ thống thoát nước và xử lý nền bằng cọc xi măng đất, chưa thể đưa vào khai thác đồng bộ.
Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường Long Sơn - Cái Mép sẽ nối liền Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải thông qua cầu Song Rạng dài hơn 400 m bắc qua sông Rạng.
Tuyến đường này được kỳ vọng rút ngắn quãng đường từ khu vực Long Sơn đến Cái Mép xuống còn khoảng 8 km, thay vì 25 km như hiện nay, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả logistics.
Đường Long Sơn - Cái Mép được đánh giá là công trình hạ tầng then chốt, góp phần giảm tải cho tuyến đường 965 hiện hữu, đồng thời mở rộng kết nối giữa khu công nghiệp dầu khí với hệ thống cảng biển nước sâu.
Trong định hướng phát triển theo mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột” mà TP.HCM đang hướng tới, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) được xác định là vùng động lực phát triển kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và du lịch.
Bên cạnh tuyến đường Long Sơn - Cái Mép, thành phố cũng đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa kết nối cảng Cái Mép - Thị Vải với vùng công nghiệp Đồng Nai và Bình Dương (cũ), nhằm hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ cho “siêu đô thị” mới trong tương lai.
Bình luận