Hình hài cầu vượt sông Lạch Tray hơn 2.000 tỷ đồng sau 13 tháng thi công

(VTC News) -

Dự án cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray (Hải Phòng) có mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, chiều dài cầu hơn 1km, bề rộng cầu 36m. (Hình ảnh phối cảnh dự án)

Cầu Hải Thành thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2, đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 11km, với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. (Hình ảnh phối cảnh dự án)

Sau 13 tháng thi công, đến nay diện mạo cây cầu đang dần hình thành, hứa hẹn sẽ là một trong những cây cầu có kiến trúc dài, rộng, thuộc nhóm cầu đẹp nhất của TP Hải Phòng.

Phần cầu chính được thiết kế xây dựng liên nhịp dầm Extradose 3 nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực với sơ đồ (75+120+75)=270m.

Phần cầu dẫn trên tuyến chính gồm 26 nhịp dầm bản liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực (phía quận Hải An (cũ) chiều dài nhịp 363m, phía quận Dương Kinh (cũ) chiều dài nhịp 493m). Cầu dẫn gồm 2 đơn nguyên cầu, mỗi đơn nguyên rộng 16m.

Theo đại diện Liên danh các nhà thầu, tính đến 31/1/2026, các nhà thầu đã thi công đạt từ 60 đến trên 90% khối lượng các hạng mục công trình.

Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung huy động máy óc, phương tiện, thiết bị kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại.

Hai trụ chính của cầu Hải Thành đang trong giai đoạn nước rút thi công.

Trên khắp công trường, nhịp thi công diễn ra khẩn trương với hàng trăm công nhân và máy móc hoạt động liên tục, tập trung cao độ. Tiến độ thi công được đẩy nhanh khi các nhà thầu tranh thủ tối đa những ngày thời tiết thuận lợi để tăng tốc, quyết tâm sớm hoàn thành các hạng mục trọng điểm của dự án.