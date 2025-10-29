Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cơ sở từ đầu năm 2026

(VTC News) -

Đại biểu Mai Văn Hải (Thanh Hóa) đề xuất xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với vị trí việc làm.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra sáng 29/10, đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hoá) nhấn mạnh, cần xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với vị trí việc làm. Theo ông Hải, cần có chính sách đãi ngộ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức xã để họ an tâm công tác.

"Chính phủ cần sớm chỉ đạo ban hành quy chế đánh giá cán bộ công chức theo kết quả công việc, có cơ chế để sàng lọc cán bộ, sẵn sàng thay thế đối với cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ", ông Hải nêu ý kiến

Ông Hải cũng nhấn mạnh, cải cách tiền lương phải gắn liền với hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng đội ngũ. Theo ông, mô hình chính quyền hai cấp là một cải cách sâu sắc, giúp tinh gọn đầu mối, giảm biên chế, nâng hiệu quả hoạt động, song cũng đặt ra yêu cầu mới về chính sách đãi ngộ cho người thực thi công vụ.

“Chính phủ cần sớm xác định vị trí việc làm, xây dựng chính sách lương, phụ cấp và đánh giá cán bộ theo kết quả công việc. Đó là điều kiện tiên quyết để mô hình mới thực sự vận hành hiệu quả”, ông Hải nói.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn. (Ảnh: QH).

Đồng quan điểm, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) cũng kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2026, không chờ đến giữa năm như những năm trước.

Theo ông, cán bộ đủ sống thì mới yên tâm phục vụ, công chức không phải nặng gánh về "cơm áo gạo tiền" thì mới nhẹ lòng cống hiến.

Ông Tuấn cũng cho biết, theo tổng hợp kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp này, nhiều địa phương như Quảng Trị, Bình Thuận, Vĩnh Long phản ánh, sau sáp nhập đơn vị hành chính, cán bộ xã phải di chuyển xa hơn trong khi phụ cấp đi lại và công vụ chưa được điều chỉnh.

Cử tri các tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Tháp cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ vùng sáp nhập, vì chi phí sinh hoạt, thuê nhà, đi lại tăng khiến thu nhập thực tế giảm 10-12% so với trước.

Bên cạnh đó, mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng áp dụng từ 1/7/2024 đến nay đã không còn phù hợp với mặt bằng giá sinh hoạt hiện nay.

Tính trung bình chỉ riêng sinh hoạt tối thiểu ở đô thị đã vượt 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn, trong khi đó chi phí sinh hoạt lại tăng cao.

Ông ví von, với mức lương cơ sở như hiện tại, nhiều công chức trẻ chỉ đủ trang trải từ đầu tháng đến ngày thứ 20, còn 10 ngày cuối tháng phải... "chạy bằng niềm tin và mì gói".

Vì vậy, theo ông, đây không chỉ là câu chuyện về tiền lương, mà là gửi gắm của lòng dân, là nhịp đập chung của bộ máy. Trên cơ sở đó, ông tha thiết kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026.