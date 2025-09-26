Bộ Chính trị yêu cầu có đề án tiền lương và phụ cấp chung cho toàn hệ thống

(VTC News) -

Ngày 26/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phiên họp cùng ngày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất với các nội dung, đề xuất, kiến nghị nêu tại Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 đến nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo đúng kế hoạch; chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Các cấp ủy cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm báo cáo, văn bản, hội họp không cần thiết.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy bên trong; tập trung khẩn trương sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả theo phương châm "mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất vì Nhân dân phục vụ", không để gián đoạn hoạt động công vụ, không bỏ sót nhiệm vụ…

Với Đảng ủy Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong quản lý.

Đề xuất phương án xử lý kịp thời các vướng mắc, sửa đổi, bổ sung ban hành kịp thời các nghị định của Chính phủ có liên quan đến hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, rà soát, hiệu chỉnh tổ chức bộ máy chuyên môn các sở, ngành và việc phân cấp, phân quyền cho cơ sở.

Đảng ủy Chính phủ phải chỉ đạo hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh, xã, phường, đặc khu hoàn thành trước ngày 30/10.

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ cần phân công rõ trách nhiệm, xác định rõ thời gian phải hoàn thành, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng quá hạn trước ngày 15/10; trực tiếp kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ của bộ, của địa phương đang triển khai ở cấp cơ sở để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Đảng ủy Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị, hoàn thành trong tháng 10.

Bộ Nội vụ cũng cần hoàn thiện Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao khẩn trương hoàn thành đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước và bộ máy bên trong phù hợp tình hình mới. Nhiệm vụ này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành trong tháng 10.

Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong việc chậm thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp nghỉ công tác theo quy định, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 15/10.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý cần hướng dẫn việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8 chưa được thanh toán; thực hiện xong việc chi trả trước ngày 15/10 với các trường hợp đã có quyết định nghỉ trước ngày 31/8.

Trong tuần đầu tháng 10, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộ các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh; lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị - xã hội và triển khai thực hiện.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư cấp ủy các địa phương được yêu cầu chỉ đạo triển khai ngay việc bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí đủ cán bộ chuyên môn (nhất là cán bộ có kinh nghiệm về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, y tế…) về cơ sở, hoàn thành trước ngày 15/10; thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8, hoàn thành trước ngày 15/10.

Thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng như tình trạng thiếu, thừa cán bộ huyện (cũ), xã (cũ) cùng nguyên nhân, giải pháp, cũng cần báo cáo Bộ Chính trị trước 15/10.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền Trung ương đến tỉnh, xã; xây dựng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính.

Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp cùng các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, tham gia ý kiến (khi cần thiết) trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị bảo đảm đúng tiến độ, chủ trương, yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo.

Ban Tổ chức Trung ương còn có nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị về vấn đề này, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 14 (tháng 11/2025).