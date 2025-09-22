Bộ GD&ĐT nói về tiền lương và ưu đãi mới cho giảng viên thời gian tới

TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho hay, những năm qua, đội ngũ giảng viên cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam tăng nhanh về số lượng, nâng dần về chất lượng, từng bước hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, so với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và xu thế toàn cầu hóa, đội ngũ giảng viên còn bộc lộ nhiều bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh các chính sách ưu đãi, đặc thù để phát triển đội ngũ giảng viên đại học.

Theo ông Đức, Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 quy định: Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

“Bộ GD&ĐT đang xây dựng Nghị định về chính sách tiền lương đối với nhà giáo. Trong đó xác định lương nhà giáo sẽ có hệ số đặc thù cao hơn các ngành nghề khác trong hệ thống hành chính sự nghiệp. Bộ cũng hướng tới việc trả lương theo vị trí việc làm, hiệu quả công việc; đặt nhà giáo vào đúng vai trò, vị trí để chi trả lương và có chính sách phù hợp hơn”, ông Đức nói.

Ông Đức cho biết thêm, Bộ GD&ĐT cũng đề xuất lương của giáo sư xếp vào bảng lương của chuyên gia cao cấp.

Về phụ cấp ưu đãi nghề, Bộ GD&ĐT cũng đề xuất có sự điều chỉnh tăng thêm ở mức độ phù hợp đối với giảng viên đại học. “Trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị chỉ đề cập đến việc điều chỉnh phụ cấp đối với giáo viên mầm non, phổ thông; tuy nhiên, để đảm bảo sự hài hòa chung của toàn hệ thống, Bộ cũng đề xuất điều chỉnh đối với giảng viên đại học”, ông Đức nói.

TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT).

Bên cạnh đó, theo ông Đức, một số chính sách đãi ngộ khác như chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe định kỳ,... cũng sẽ được cụ thể hóa trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà giáo.

Ngoài ra, ông Đức cho biết sẽ cụ thể hóa các quy định của Luật Nhà giáo về chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có trình độ cao, có tài năng, năng khiếu đặc biệt, có kỹ năng nghề cao làm trong một số lĩnh vực trọng yếu để trở thành nhà giáo.

Đồng thời, Bộ sẽ tăng quyền chủ động cho các cơ sở đại học trong tuyển dụng nhà giáo, quy định về công nhận giảng viên cơ hữu cho những chuyên gia giỏi đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ cũng sẽ xây dựng đề án thu hút giảng viên nước ngoài, tháo gỡ rào cản hành chính, đơn giản hóa thủ tục mời chuyên gia quốc tế, giáo sư, trí thức Việt kiều về nước. Ngoài ra, sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp nhận tài trợ, viện trợ quốc tế phục vụ nghiên cứu và đào tạo.

Quy định giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc nhà giáo làm việc trong lĩnh vực chuyên sâu đặc thù được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn (không quá 5 năm đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ; không quá 7 năm đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư; không quá 10 năm đối với nhà giáo có chức danh giáo sư).

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, toàn quốc có hơn 82.000 giảng viên đại học cơ hữu (khối công lập có khoảng 70.000 giảng viên). Trong đó, có khoảng 750 giáo sư, hơn 5.900 phó giáo sư, gần 30.000 tiến sĩ và khoảng 50.000 thạc sĩ.

Hiện nay, lương giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được áp dụng bảng lương theo ngạch viên chức với các hệ số lương theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ (trong đó, giảng viên có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98; giảng viên chính có hệ số lương từ 4,4 đến 6,38; giảng viên cao cấp có hệ số lương từ 6,2 đến 8,0). Chính sách lương này được áp dụng chung cho viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định của Nhà nước đối với viên chức ngành giáo dục, giảng viên đại học được hưởng mức phụ cấp 25%; giảng viên các trường sư phạm, khoa sư phạm được hưởng mức phụ cấp 40%; giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được hưởng mức phụ cấp 45%. Mức phụ cấp ưu đãi này cao hơn so với một số ngành nghề khác.