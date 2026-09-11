Đặc quyền 'nhận nhà ở ngay' kéo dòng người và dòng vốn về trung tâm mới Vũ Yên

(VTC News) -

Khi sản phẩm sẵn sàng bàn giao, đặc quyền “nhận nhà ở ngay” tạo lực đẩy để dòng người và dòng vốn cùng dịch chuyển về Vinhomes Royal Island.

Vinhomes Royal Island đã hiện hữu với các khu nhà ở, cảnh quan và tiện ích quy mô lớn trên đảo Vũ Yên. (Nguồn: Vinhomes)

Đại đô thị đã vận hành xóa tâm lý chờ đợi

Với một đô thị quy mô lớn, khoảng cách giữa thông tin được giới thiệu và trải nghiệm thực tế thường là một trong những yếu tố quyết định hành vi mua của khách hàng. Khi sản phẩm sẵn sàng bàn giao, khoảng cách ấy được rút ngắn đáng kể. Khách hàng có thể trực tiếp kiểm chứng chất lượng nhà ở, hạ tầng, cảnh quan, dịch vụ vận hành và sức sống cộng đồng trước khi quyết định.

Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), lợi thế này càng rõ nét khi đô thị đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng và đưa loạt tiện ích lõi vào vận hành. Thay vì chờ đợi một giá trị được hình thành trong tương lai, chủ nhân có thể bắt đầu cuộc sống mới giữa đô thị đảo sinh thái, đồng thời chủ động đưa tài sản vào sử dụng hoặc khai thác kinh doanh phù hợp với nhu cầu.

Đặc quyền “nhận nhà ở ngay” cũng là chất xúc tác quan trọng đối với quá trình hình thành cộng đồng. Mỗi căn nhà sáng đèn tạo thêm một điểm sống; mỗi gia đình chuyển đến bổ sung nhu cầu mua sắm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí; từ đó thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Dòng cư dân tăng lên tạo sức sống cho đô thị, còn sức sống hiện hữu tiếp tục củng cố niềm tin của thị trường. Đó là vòng tuần hoàn tích cực giữa người đến ở, tiện ích vận hành và giá trị đô thị được bồi đắp từ thực tế.

Hệ tiện ích tạo lực hút, cộng đồng tạo giá trị

Sức hút của Vũ Yên còn đến từ vị trí hiếm có trên đảo tự nhiên giữa ba dòng sông, nằm trong không gian phát triển mới của Hải Phòng. Cầu Hoàng Gia đưa hành trình từ đảo tới nội đô lịch sử xuống còn khoảng 5 phút. Từ đây, cư dân thuận tiện kết nối sân bay quốc tế Cát Bi, hệ thống cao tốc liên vùng và các cụm cảng trọng điểm phía Bắc.

Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn, đảo Vũ Yên không còn là một không gian tách rời mà trở thành phần mở rộng tự nhiên của lõi đô thị. Hạ tầng kết nối không chỉ hỗ trợ nhu cầu đi lại hằng ngày, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận của giới doanh nhân, chuyên gia, chủ doanh nghiệp và lực lượng lao động chất lượng cao. Đây chính là những nhóm cư dân có nhu cầu rõ rệt đối với một nơi ở cao cấp vừa gần trung tâm kinh tế, vừa đủ riêng tư để tái tạo năng lượng.

Quảng trường, các tuyến đường và dãy nhà ở đã thành hình cho thấy diện mạo đô thị ngày càng rõ nét tại Vũ Yên. (Nguồn: Vinhomes)

Khả năng kết nối nhanh còn giúp người mua ở thực dễ hình dung lịch trình hằng ngày sau khi chuyển về. Việc gặp gỡ đối tác, đưa đón con hoặc sử dụng dịch vụ tại khu vực trung tâm không đòi hỏi phải đánh đổi môi trường sống trên đảo.

Với nhà đầu tư, khoảng cách thuận tiện giúp mở rộng nhóm khách thuê và khách sử dụng dịch vụ, đặc biệt là doanh nhân, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm hành chính. Khi điều kiện tiếp cận được cải thiện, quyết định nhận nhà và đưa tài sản vào sử dụng có thêm cơ sở từ nhu cầu thực tế.

Song hành với dòng người là dòng vốn tìm kiếm những khu vực có nền tảng tăng trưởng thực. Vũ Yên hiện đã có khoảng 2.500 cư dân sinh sống thường xuyên; dự kiến từ nay đến cuối năm 2026, quy mô cộng đồng tiến gần mốc 7.000 người. Một đô thị có cư dân về ở, tiện ích hoạt động và lượng khách trải nghiệm thường xuyên tạo ra nhu cầu sử dụng thật - nền móng cho thương mại, dịch vụ và giá trị khai thác dài hạn.

Tại trung tâm mới Vũ Yên, sức hút còn được tạo bởi hệ sinh thái tiện ích quy mô hiếm có với sân golf 36 hố, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, VinWonders, Vincom Mega Mall, bến du thuyền Royal Marina, phòng khám quốc tế Vinmec, hệ thống trường học và các công viên nội khu. Mỗi tiện ích đáp ứng một nhu cầu sống, đồng thời tạo thêm lý do để cư dân, du khách và giới đầu tư tìm đến đô thị đảo.

Cầu Hoàng Gia rút ngắn hành trình từ Vũ Yên tới nội đô Hải Phòng chỉ còn 5 phút di chuyển, mở rộng khả năng kết nối của cư dân và du khách. (Nguồn: Vinhomes)

Hiện, lượng khách trải nghiệm trung bình khoảng 20.000-30.000 lượt/ngày, có thể tăng lên 80.000-100.000 lượt/ngày vào cao điểm lễ hội. Dòng khách này, khi cộng hưởng với cộng đồng cư dân đang lớn mạnh, góp phần tạo dư địa cho các tuyến phố thương mại, nhà hàng, dịch vụ và hoạt động kinh doanh tại chỗ.

Trong bức tranh ấy, đặc quyền “nhận nhà ở ngay” không chỉ thúc đẩy nhu cầu an cư sớm. Đó còn là lời khẳng định về một đô thị đã đủ điều kiện để bắt đầu cuộc sống, tích lũy trải nghiệm và kiến tạo giá trị từ hôm nay. Khi dòng người tìm thấy nơi ở xứng tầm và dòng vốn tìm thấy nền tảng vận hành thực, Vinhomes Royal Island đang từng bước hiện thực hóa vị thế trung tâm mới của thành phố Cảng.