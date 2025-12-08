(VTC News) -

Theo đó, tại Tờ trình số 262, UBND TP Đà Nẵng nêu rõ: Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở hệ số tăng thu nhập và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức (lương ngạch, bậc, chức vụ).

Năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức có kết quả xếp loại chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/người/tháng. Tương tự, nếu có kết quả xếp loại chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền là hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,3 lần lương/người/tháng. Người có kết quả xếp loại chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền là hoàn thành nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,1 lần lương/người/tháng.

Đà Nẵng đề xuất tăng thu nhập cho công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Theo Sở Nội vụ, có 88 cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản tham gia phản hồi góp ý tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó 62 cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất hoàn toàn với dự thảo. Có 26 cơ quan, đơn vị cơ bản thống nhất dự thảo và có thêm ý kiến góp ý.

Phân tích từ kết quả tiếp thu, giải trình của Sở Nội vụ cho thấy nội dung nhận được nhiều góp ý là đề nghị giảm khoảng cách chênh lệch mức hệ số tăng thu nhập giữa cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 0,2 xuống còn 0,1. Cụ thể điều chỉnh từ mức hệ số 0,5 (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và 0,3 (hoàn thành tốt nhiệm vụ) thành 0,5 và 0,4 hoặc thành 0,45 và 0,35 tương ứng.